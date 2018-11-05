Не берут. Apple скорректировала планы производства iPhone XR - СМИ

Американская корпорация Apple отменяет дополнительное производство смартфонов iPhone XR из-за слабого спроса.

Сборочные линии для iPhone XR в Тайване загружены лишь на 75%, сообщает издание Nikkei со ссылкой на источники в отрасли.

"Компания Foxconn изначально приготовила около 60 сборочных линий для модели Apple XR, но в последнее время использует только примерно 45 из них, поскольку заказчик сказал, что сейчас ему не нужно столько смартфонов", — приводит Nikkei слова анонимного источника, знакомого с ситуацией.

Это означает, что Foxconn будет производить около 100 000 единиц новых смартфонов каждый день. Это на 20-25% меньше первоначального оптимистического прогноза компании. Еще один тайваньский производитель, Pegatron, столкнулся с похожей проблемой.

Кроме того, Apple ранее просила компанию Wistron быть готовой к выполнению срочных заказов, однако в этом сезоне таких заказов не будет. В прошлом году Apple делала дополнительные заказы на iPhone 7 после запуска iPhone X. Сейчас модель iPhone X снята с производства.

В то же время, по данным источников, поставщики старых моделей iPhone 8 и iPhone 8 Plus получили заказы в целом на 5 млн единиц больше. Эти аппараты на 20% дешевле, чем модель XR.

"Ранее Apple планировала производство 20 млн единиц более старых моделей iPhone в этом квартале, но компания увеличила эту цифру до 25 млн единиц", – отмечает источник издания.

В то же время, спрос на премиальный iPhone XS Max немного лучше, чем у двух других новых моделей.

Ранее НВ сообщало, что Apple запустит свой первый iPhone с поддержкой технологии 5G в 2020 году. Apple намерена использовать модем Intel 5G 8161 в одной из версий iPhone 2020 года. Такие данные вполне согласуются с отказом компании от компонентов Qualcomm и договором с Intel в качестве единственного поставщика сотовых модемов.