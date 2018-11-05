Не берут. Apple скорректировала планы производства iPhone XR - СМИ

Американская корпорация Apple отменяет дополнительное производство смартфонов iPhone XR из-за слабого спроса.
Сборочные линии для iPhone XR в Тайване загружены лишь на 75%, сообщает издание Nikkei со ссылкой на источники в отрасли.
"Компания Foxconn изначально приготовила около 60 сборочных линий для модели Apple XR, но в последнее время использует только примерно 45 из них, поскольку заказчик сказал, что сейчас ему не нужно столько смартфонов", — приводит Nikkei слова анонимного источника, знакомого с ситуацией.
Это означает, что Foxconn будет производить около 100 000 единиц новых смартфонов каждый день. Это на 20-25% меньше первоначального оптимистического прогноза компании. Еще один тайваньский производитель, Pegatron, столкнулся с похожей проблемой.
Кроме того, Apple ранее просила компанию Wistron быть готовой к выполнению срочных заказов, однако в этом сезоне таких заказов не будет. В прошлом году Apple делала дополнительные заказы на iPhone 7 после запуска iPhone X. Сейчас модель iPhone X снята с производства.
В то же время, по данным источников, поставщики старых моделей iPhone 8 и iPhone 8 Plus получили заказы в целом на 5 млн единиц больше. Эти аппараты на 20% дешевле, чем модель XR.
"Ранее Apple планировала производство 20 млн единиц более старых моделей iPhone в этом квартале, но компания увеличила эту цифру до 25 млн единиц", – отмечает источник издания.
В то же время, спрос на премиальный iPhone XS Max немного лучше, чем у двух других новых моделей.
Ранее НВ сообщало, что Apple запустит свой первый iPhone с поддержкой технологии 5G в 2020 году. Apple намерена использовать модем Intel 5G 8161 в одной из версий iPhone 2020 года. Такие данные вполне согласуются с отказом компании от компонентов Qualcomm и договором с Intel в качестве единственного поставщика сотовых модемов.
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Комментарии
Правила комментирования