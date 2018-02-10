Наушник Apple AirPods загорелся в ухе пользователя

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Наушники AirPods
apple.com

Наушники AirPods

Компания Apple расследует инцидент с наушником AirPods, который загорелся в ухе у пользователя, сообщает Ubergizmo.

Житель города Тампа в американском штате Флорида Джейсон Колон заявил, что он занимался в тренажерном зале, когда один из наушников AirPods начал дыметь у него в ухе. Мужчина вынул наушник, бросил на пол и пошел за помощью. Когда он вернулся, были видны следы взрыва.

"Не знаю, что случилось бы с моим ухом, но если бы я не вытащил наушник, он бы наверняка обжег ушную раковину", - сказал Колин.

Apple представила беспроводные наушники AirPods в сентябре 2016 года. Специалисты присвоили этим наушникам ноль по десятибальной шкале ремонтопригодности.

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