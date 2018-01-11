Наелись. В Китае снизились продажи мобильных телефонов

В 2017 году в Китае сократились как производство мобильных телефонов, так и число выпущенных на рынок новых моделей.

Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на данные Китайского института информационно-телекоммуникационных технологий.

В прошлом году производители мобильных телефонов поставили на китайский рынок 491 млн устройств и выпустили только 1054 новые модели мобильных телефонов. Эти два показателя снизились соответственно на 12,3 и 27,1 процентов по сравнению с предыдущим годом. При этом рыночные поставки мобильных телефонов китайских марок снизились на 12,4% до 436 млн штук, что составило около 88,8% от общего объема поставок мобильных телефонов на китайский рынок.

Поставки мобильных устройств на рынок Китая начали падать в марте 2017 года и максимальное снижение на 32,5% было зафиксировано в декабре.

Аналитики отмечают, что в настоящее время почти каждый житель Китая имеет хотя бы один мобильный телефон, в связи с чем спрос на смартфоны в стране ослабевает. На этом фоне на китайском рынке смартфонов ожидаются изменения в рейтинге производителей гаджетов.

В то же время китайский телекоммуникационный гигант Huawei заявил, что прошлогодние поставки смартфонов компании достигли 153 млн, и с 10-процентной рыночной долей компания Huawei стала третьим крупнейшим игроком на международном рынке смартфонов.

Как сообщало НВ, по статистике, украинцы в 2017 году чаще всего покупали смартфоны от Xiaomi и Samsung. Гаджеты этих двух брендов занимают 9 из 10 позиций рейтинга. Среди украинских покупателей устройств на Android лидерство удерживает китайский Xiaomi Redmi Note 4, который занимает 2,6% рынка.