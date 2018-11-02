Наелись. Мировые продажи cмартфонов упали на 6%

По предварительным данным, мировые поставки смартфонов сократились в III квартале на 6% до 355,2 млн штук.

Среди причин падения продаж называют ситуацию в Китае, пишет Engadget.

Еще одной важной причиной падения продаж аналитики компании IDC называют снижение популярности гаджетов от Samsung, на которую сейчас приходится более 20% мирового рынка смартфонов. Раньше этот показатель был выше, но Samsung сократила свои поставки на 13,4%.

"Сокращение поставок продолжается четвертый квартал подряд, что вызывает вопросы о будущем рынка. IDC считает, что рынок вернется к росту в 2019 г., но пока рано говорить, насколько сильным окажется рост. Компания Samsung, крупнейший поставщик смартфонов, сократила поставки на 13,4% в годовом выражении. На крупнейшем потребительском рынке смартфонов - в Китае, на который приходится примерно одна треть мировых поставок, - спрос падает шестой квартал подряд", - отметили аналитики IDC.

Между тем, благодаря таким устройствам, как P20 Pro, китайская компания Huawei опередила Apple, и стала вторым по величине производителем смартфонов в мире. Схватка двух гигантов на 2 и 3 местах продолжится в следующем квартале, поскольку Apple только начала продавать iPhone XR, а Huawei выпустила Mate 20 Pro. Оба устройства уже получили превосходные отзывы и должны быть весьма популярны.

В первую пятерку компаний-производителей смартфонов вошли также китайские Xiaomi и OPPO. Xiaomi увеличила продажи на 21,2% до 34,3 млн штук, доля компании на рынке выросла до 9,7%. OPPO сократила продажи на 2,1% в годовом выражении до 29,9 млн смартфонов, но при этом ее доля на рынке достигла 8,4% против 8,1% годом ранее.

В настоящее время рынок смартфонов полностью насыщен, производители, похоже, рассчитывают на 5G и новые технологические решения, например, несколько камер.

"Мы полагаем, что этот рынок начнет восстанавливаться в 2019 году и в последующий период, в краткосрочной перспективе, благодаря большому встроенному циклу обновления во всех сегментах и благодаря внедрению технологии 5G", - сказал аналитик IDC Райан Рейт.