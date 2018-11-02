Надышались. Гаджеты от Apple превратились в "кирпич" из-за утечки газа

В одной из чикагских больниц у сотрудников отключились устройства Apple после включения нового аппарата для МРТ.

Расследование проблем с iPhone и Apple Watch показало, что проблема связана с утечкой гелия, сообщает 9to5mac.com.

Системный администратор клиники Эрик Вуладридж сначала предположил, что причиной выключения устройств стали электромагнитные волны. Однако, гаджеты на Android у сотрудников продолжали работать нормально.

"Моя первая мысль заключалась в том, что МРТ должна излучать какую-то электромагнитную волну, и в этом случае у нас могло появиться много проблем. Но Android-смартфоны не пострадали, и медицинская электроника в больнице работала нормально", - рассказал Вуладридж.

По его словам, поведение устройств Apple "было довольно странным". Большинство из них были полностью неработоспособны. Даже когда их подключали к зарядному устройству, не было никаких признаков того, что устройство заряжается. У других устройств были проблемы с сотовой связью, хотя соединение Wi-Fi было быстрым.

Вуладридж попросил помощи у пользователей сайта Reddit. В итоге удалось выяснить, что все произошло из-за утечки гелия во время испытаний МРТ. Процессоры Apple используют для работы так называемые MEMS-осцилляторы — устройства, которые отвечают за распределение задач процессора во времени. Атомы гелия настолько малы, что попадают в осциллятор и препятствуют нормальному функционированию микрочипов.

"Я поместил iPhone 8 Plus в запечатанный пакет и наполнил его гелием. Это было невероятно реалистично, так как оригинальные iPhone были подвержены гораздо более низкой концентрации, но все подтвердилось - гелий может отключить устройство. Прошло около 8 минут и 20 секунд, после этого телефон перестал работать. Когда я повторил эксперимент, другой смартфон перестал работать через 4 минуты", - рассказывает Эрик Вуладридж.

Интересно, что Apple признает эту проблему в своих инструкциях для iPhone и Apple Watch. Apple также отмечает, что затронутые устройства могут восстанавливаться, но для этого нужно оставить iPhone примерно на неделю, не заряжая его.

"Оставьте устройство отсоединенным от зарядного кабеля и дайте ему проветриться около недели. Гелий должен полностью рассеяться с устройства, и аккумулятор устройства должен полностью разрядиться в процессе. Через неделю подключите устройство непосредственно к адаптеру питания и зарядите его. Затем устройство можно снова включить", - говорится в документах Apple.