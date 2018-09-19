На "ты" с Facebook и Instagram. 21 канал в Telegram о маркетинге и рекламе - выбор редакции

Telegram постепенно становится реальной альтернативой Facebook. Кроме возможности для общения он предлагает также множество интересных каналов на любую тематику. Мы собрали самые интересные, на наш взгляд, каналы, которые могут быть полезны для маркетологов и людей, которые хотят лучше разбираться в рекламе.

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Digital-бар — Канал для digital-маркетологов. Причем он “симулирует” рабочий день — маленькая подборка статей утром, большая дневная и статья или новость на вечер. Концепутально!

Технологии, медиа и общество — Самый большой телеграм-канал Украины. Журналист Андрей Бродецкий стал одним из первопроходцев в Telegram и это, в сумме с качественным контентом, позволило ему собрать большое количество читателей. Канал (не трудно догадаться по названию) посвящен тому, как технологии и медиа влияют на жизнь общества. Не все на канале про маркетинг, но пропускать явно не стоит.

Тру.Маркетинг — Канал, который понравится многим за нечастый постинг (примерно 3 раза в неделю) и дайджест по понедельникам - автор вкратце сообщает самые важные новости из мира диджитала за неделю.

Что почитать? — Ребята выбирают лучшие статьи о маркетинге, и делятся с нами.

I-Marketing.ua — Канал Сергея Аликсюка отличается от большинства маркетинг-каналов тем, что на нем нет подборок статей. Но мне понравился тем, что периодически там появляются результаты исследований, конференций и статистика в удобном формате коротких тезисов.

DIGITALIZIREN — Канал диджитал-агентства PlusOne Agency. Раз в неделю выпускают подкаст о самых актуальных событиях в мире диджитала - удобно, информативно, полезно.

Лавка Продуктовая — Канал ведет продуктовый дизайнер из Lun.ua Денис Судилковский. Тут и маркетинг, и основы психологии, и диджитал - в общем, отовсюду и понемножку.

rawpixel via unsplash

Digital masons — Must-have канал для любого человека, который работает в диджитал-маркетинге. Последние новости, тренды, статьи, успешные кейсы и даже вакансии — полезного здесь очень много.

Ой, натив — Нативная реклама — это тренд последних лет. В Украине нативка пока не сильно развита, но считается, что за ней будущее интернет-рекламы. Читаем, как правильно ее использовать и изучаем успешные кейсы.

Логотип побольше — Канал ведет Илья Красильщик, издатель “Медузы”, которая славится отличными примерами нативной рекламы. Теперь там не только о ней, а и другие кейсы, но тоже интересно.

Безлимитный маркетинг — Канал о маркетинге, который и сам использует милый маркетинговый ход — его ведет семейная пара. Стив и Оля написали уже более 200 авторских статей о продвижении в интернете (преимущественно Instagram и Facebook).

PRO Facebook — Авторский канал с личными кейсами о рекламе и таргетинге в Facebook.

Digital BDSMM — Автор делится своими мыслями, полезными статьями и подборками об интернет-маркетинге (иногда и не только).

Один день SMM-щика — Один из моих любимых каналов — Александр Постанович рассказывает последние самые интересные новости о различных интернет-площадках и делится секретами таргетинга. А еще здесь есть много шуток и веселых историй из жизни СММ-щика. Так что канал может быть интересен даже человеку, который никак не связан с диджиталом.

Клиент — Идеальный канал об “идеальных” клиентах. Здесь публикуют смешные ответы “клиентов” маркетинговой компании, которые постоянно просят что-то исправить или адаптировать чужую рекламу под сосиски (по легенде, клиент продает именно их). Коллеги, подписываемся.

Edho Pratama via unsplash

Школа бородатого веб-аналитика; Контекстная реклама |Google Ads |Директ |CPA |PPC |CPC |AdWords |Аналитика — Советуем сразу два канала для аналитиков и тех, кто хочет научиться этому делу. Станьте королем Google Analytics и Ads!

Психология Маркетинга — Грех пройти мимо канала, который расскажет о том, как маркетологи пользуются психологией людей, чтобы добиться своих целей. Еще один канал, который будет выгоден как маркетологам, так и остальным людям — первые почерпнут интересные идеи, вторые поймут, как ими могут манипулировать.

soMedia — Необычный канал, который выделяется своим подходом. Создатели удаляют посты старше двух дней, а также заявляют, что их аудитория ограничена 200 пользователями [на момент написания материала на канале 768 подписчиков]. Тем не менее, на канале — весьма интересная аналитика и последние тренды социальных сетей и интернета в целом.

UI фэйл — “Лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих”, — подумал Денис Пушкарь (наверное), когда создавал свой канал. Здесь он показывает ошибки, которые были допущены компаниями при создании сайта, приложения, продукта — да чего угодно. Читаешь и иногда удивляешься — а как они такое могли допустить?

Александр Захаров | Интернет-маркетинг — Александр Захаров обучает новичков интернет-маркетингу. Ничего сложного — вам дают задачу написать пост, объясняют, какова его роль и дают пример такого поста. Вам остается лишь внимать и стараться.

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