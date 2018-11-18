На гребне волны. Обзор роутера Tenda AC15

Нужен ли вам роутер за 2800 грн, если на прилавках полно моделей по 500 грн, которые запросто покрывают обычную трехкомнатную квартиру? Попробуем разобраться на примере Tenda AC15.

Разумеется, даже не очень продвинутые пользователи понимают, что роутер за 400-500 грн обладает ощутимо меньшим функционалом и даже банальной мощностью сигнала, чем роутеры за $100 и выше.

Но все чаще приходится слышать мнение, что, мол, дорогие роутеры никому особо не нужны. Разве что для особо продвинутых пользователей и для использования в каких-то особо сложных условиях.

Сторонники этого подхода ратуют за покупку дешевых роутеров. Отчасти они правы. Если у вас относительно небольшая квартира без чересчур толстых стен, если вы подключаете к роутеру всего 1-2 устройства одновременно, не качаете торренты и не смотрите потоковое видео, т. е. не ждете больших скоростей, то дорогой роутер вам действительно не нужен.

Но вот вам другая картина. Причем, не выдуманная, а абсолютно реальная.

Итак, есть трехкомнатная квартира, в которой живет семья из четырех человек и кота. Который делает вид, что не пользуется интернетом, но с этими кошками никогда нельзя быть ни в чем уверенным до конца, правда?

Ну а эти четверо пользуются интернетом как все нормальные люди. Т.е. весьма активно. В доме постоянно включены пара ноутбуков, телевизор со Smart TV, парочка смартфонов и парочка планшетов. Пиковые нагрузки приходятся на вечер, когда все одновременно перед сном смотрят фильмы/сериалы/мультики на телевизоре и ноутбуках. Параллельно почитывая фэйсбучики и пролистывая инстаграмчики на смартфонах и планшетах.

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Это не говорят о торрентах. И не надо кричать про пиратство, торренты — это изумительный инструмент для многих задач. Я, например, активно поддерживаю раздачу некоторых дистрибутивов Linux.

Итак, в один момент к роутеру подключены 6-7 устройств, весьма активно потребляющих контент.

И вот, что я вам скажу. Большинство дешевых роутеров, про которые я упоминал выше, в такой ситуации, мягко говоря, разочаровывают. Начинаются заметные подтормаживания. Приходится, к примеру, выключать торренты, чтобы дать жене спокойно заснуть под любимый сериал. Господи, сколько же сейчас снимают этих женских сериалов, в которых героини трещат со скоростью триста слов в минуту! А другие женщины спокойно засыпают под эту трескотню!

Ну это я отвлекся.

Итак, дешевые роутеры с описанной выше нагрузкой не справляются. У них элементарно не хватает мощности железа.

А ведь есть еще и другие аспекты. Как насчет того, чтобы создать отдельную гостевую сеть, у которой нет доступа к жесткому диску, подключенному к вашему роутеру. Или например, создать отдельную сеть с частотой 5 ГГц для более современных устройств, а 2,4 ГГц сеть оставить для старенького ноута, который играет роль прикроватного телевизора для вышеупомянутых сериалов. А еще можно настроить VPN и прописать DNS прямо на роутере, чтобы спокойно ходить в интернете туда, куда хочется, а не туда, куда разрешают некие «добрые» дяди.

Стоит лишь начать закапываться во все это, как сразу понимаешь, зачем действительно нужны роутеры подороже.

Итак, посмотрим, как проявляет себя на практике довольно недешевая модель Tenda AC15 (стоимость 2800 грн) в условиях, описанных выше.

Что понравилось?

Начну с главного. Роутер чудовищно быстро и легко настраивается, не требуя от пользователя никаких особых познаний.

Это важный момент для многих, поскольку некоторые другие производители роутеров не стесняются наворотить такое меню настройки, что, если это ваш «первый раз», то это точно будет сложнее, чем новичку в сексе.

Но это не про Tenda.

На обратной стороне роутера написаны логин и пароль, с помощью которых вы попадаете в админку, доступную по адресу tendawifi.com. Естественно, после того как вы включили роутер и подключились к открытой сети, которая «поднимается» по умолчанию.

Само меню сделано в лучших традициях Apple. Причем, Apple времен Стива Джобса. Я имею в виду, что меню простое и интуитивное. Все пункты имеют простые и понятные названия. Внутри каждого пункта буквально одна-две галочки с четко прописанным пояснениями.

Даже если ваши познания в сетевых настройках и прочих нюансах, невелики, вы можете быстро настроить все так, как вам нужно.

Есть и настройки, которые в некоторых других роутерах вообще не встречаются. Например, для сетей 2,4 ГГц и 5 ГГц можно отдельно настроить уровень сигнала. Т.е. если первую сеть использует только устройство, установленное в той же комнате, что и сам роутер, можно смело снизить уровень сигнала. На роутер будет припадать меньшая нагрузка, да и электричество чуток сэкономите.

Также есть возможность настроить выключение по расписанию (полезная функция, если у вас нет привычки качать торренты круглосуточно).

Очень удобно реализован интерфейс фильтрации устройств по MAC-адресам (для тех, кто не любит возиться с паролями, или просто любит дополнительный уровень безопасности).

А еще админка роутера наглядно показывает, сколько сейчас подключено устройств, с какой скоростью они потребляют трафик. Кстати, можно настроить ограничения скорости для каждого устройства.

Это и многие другие настройки позволяют в буквальном смысле создать домашнюю сеть «под себя». Да, это можно сделать и в других роутерах аналогичного класса, но я не помню, чтобы мне когда-нибудь встречался роутер с такими дружелюбными настройками.

Что еще понравилось?

Роутер выглядит весьма симпатично и современно. Он точно не изуродует вашу квартиру, даже если вы тяготеете к дизайнерскому ремонту.

А еще Tenda AC15 вполне неплохо справляется с приличной нагрузкой. Две сети (2,4 ГГц и 5 ГГц) плотно покрывают «трешку» 70 км. м и безупречно обслуживают 5-7 одновременно подключенных устройств. За месяц использования Tenda AC15 я ни разу не заметил никаких проблем.

Что не понравилось?

Теперь поговорим о нюансах.

Их на самом деле не много. И я могу говорить о них скорее всего потому, что могу сравнивать с некоторыми другими недешевыми роутерами, которые использовались в аналогичных условиях в этой самой квартире.

Первый нюанс связан с уровнем сигнала. В частности, сеть 5 ГГц в этой квартире я видал и помощнее. И хотя в настройках Tenda AC15 я выставил максимальную мощность сигнала, а также отчаянно игрался с положением антенн, уже в соседней комнате сигнал был слабоват. Не то, чтобы это было критично, но такие моменты обращаешь внимание, когда тебе есть с чем сравнивать.

Второй нюанс, это скорость.

Если заморочиться с замерами скоростей, то оказывается, что в 2,4 ГГ сети они отнюдь не рекордные. Например, в соседней комнате средняя скорость обычно примерно 35-40 Мб/сек. В той же точке, мне доводилось видеть 50-60 Мб/сек когда некоторые другие роутеры были установлены на том же месте, и подключены к тому же интернету, что и Tenda AC15.

А вот сеть 5 ГГц стабильно радовала хорошими скоростями. Тут были те же 60-90 Мб/сек (в соседней комнате через стенку), что и другие роутеры, которые я пробовал.

Кому-то, кстати, может не понравиться тот факт, что роутер сконструирован так, чтобы стоять исключительно в вертикальном положении.

А кому-то может показаться, что три LAN-порта маловато (у многих конкурентов их четыре).

Вердикт НВ

9/10

На мой взгляд, Tenda AC15 — довольно удачная модель и своих денег вполне стоит.

Уверен, что настоящие гики и энтузиасты построения домашней сети 80-го уровня найдут причины выбрать какие-то другие роутеры. И возможно, будут правы.

Я же могу констатировать, что Tenda AC15 вполне подойдет тем, кто хочет роутер чуточку круче среднего уровня, но при этом не готов «заморачиваться» с выбором.

У Tenda AC15 симпатичный дизайн и весьма удобное меню настроек. Уровень сигнала и производительность — выше среднего. Для многих этого будет достаточно.