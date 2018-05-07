На Aliexpress появился неанонсированый смартфон Xiaomi

Китайский магазин GoldWay начал принимать заказы на смартфон Xiaomi Redmi S2.

При этом анонс нового гаджета намечен только на 10 мая, напоминает Tehnot.

Продавец обещает, что Xiaomi Redmi S2 получит процессор Qualcomm Snapdragon 625, работающий с 3 ГБ оперативной памяти и накопителем на 32 ГБ. 5,99-дюймовый экран получит соотношение сторон 18:9 и разрешение 1440х720 точек (HD+). Основная камера на 12 Мп+5 Мп, а фронтальная — 16 Мп.

На странице продавца Xiaomi Redmi S2 представлен в трех цветовых решениях - сером, розовом и золотом. Более ранние утечки указывали, что гаджет будет доступен еще в черном, золотисто-розовом, белом, синем, красном, и серебристом цветовых вариантах.

Смартфон доступный для заказа по цене от 4400 грн. Расчетное время доставки: 41-53 дня.

По своим размерам гаджет будет очень похож на модель Redmi 5 Plus, однако Redmi S2 получит металлический корпус. Ожидается, что телефон будет заряжаться батареей 3080 мАч. Смартфон Redmi S2 работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI 9.

Ранее НВ сообщало, что генеральный директор корпорации Xiaomi Лей Цзюнь анонсировал новые смартфоны по программе Android One. В частности, телефон на "чистом" Android должен появиться в линейке Redmi. Сообщается, что новые модели смартфонов Xiaomi, которые будут работать на Android One, поступят на рынок в конце 2018 года.