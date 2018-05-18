Microsoft планирует выпустить недорогого конкурента iPad

Компания Microsoft готовит линейку недорогих планшетов Surface во второй половине 2018 года.

За счет этих устройств компания хочет выйти в сегмент рынка, на котором доминирует Apple, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По имеющимся данным, устройства получат сенсорный дисплей размером около 10 дюймов по диагонали - примерно такого же размера, как у стандартного iPad. Откидная подставка позволит располагать гаджеты под удобным углом.

Microsoft якобы предложит версии планшетов с флеш-модулем вместимостью 64 и 128 Гбайт. Некоторые модификации получат модем LTE. Впервые для планшетов Surface появится порт USB Type-C.

Ожидается, что планшеты будут на 20% легче, чем модели более высокого класса, но получат на четыре часа меньше времени автономной работы. Если текущий Surface Pro может проработать 13,5 часа, то новые устройства смогут работать без подзарядки менее 10 часов. Процессоры и графические чипы для устройств, по слухам, будет поставлять Intel, но пока эти планы не являются публичными.

Microsoft уже предпринимала ранее подобную попытку, запустив в 2012 году Surface RT по цене от $499, однако этот гаджет не добился успеха на рынке. Цена новых устройств составит порядка $400. Выход ожидается во второй половине 2018 года.

Новая линейка станет частью растущей экосистемы аппаратных продуктов Microsoft, которая помимо планшетов включает ноутбук Surface Laptop, Surface Book со съемным экраном и настольный компьютер Surface Studio.

Добавим, в марте Apple запустила новую модель iPad за $329, ориентированную на систему образования. Новые более дешевые Surface могли бы также понравиться студентам и преподавателям, а также школам, которые покупают менее дорогостоящие устройства оптом.