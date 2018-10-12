Microsoft готовит устройство с гибким дисплеем - СМИ

Похоже, Microsoft уже работает над усовершенствованной версией устройства Surface Phone, в котором должны решиться проблемы с дисплеями.

Судя по всему, смартфон получит не два дисплея, как сообщалось ранее, а один большой гибкий экран, сообщает MSPowerUser.

Недавно опубликованный патент показывает улучшенную версию знакомого устройства, на этот раз со смежным гибким экраном, а не с двумя панелями. В патенте описывается "возможность развертывания моста", которая может быть добавлена, чтобы позволить устройству быть жестким, когда гаджет находится в полностью открытом состоянии.

Для того, чтобы экран можно было складывать, не сломав его, был разработан специальный шарнир. В результате, гаджет будет работать как смартфон в сложенном состоянии и как планшет в разложенном.

Предыдущие патенты, которые касались устройства Andromeda, указывали на идею двухпанельного дисплея, который можно сложить с помощью центрального шарнира. Тем не менее, согласно новому патенту, Microsoft рассматривает вариант складного одноэкранного устройства.

Интересно, что, если масштабировать рисунок, (посколльку это, видимо, технический чертеж) становится понятно, что экран будет около 10 дюймов в полностью открытом состоянии, а в закрытом виде устройство по размерам будет напоминать 5,5-дюймовый смартфон. Этот вывод основан на ширине стандартного порта USB-C - 8,5 мм.

Более ранние утечки указывают, что Surface Phone будет работать на операционной системе Andromeda OS. Устройство также можно будет подключать к большому внешнему экрану и использовать почти как ПК. Гаджет могут показать уже в 2019 году.