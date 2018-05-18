Меньше, чем ждали. Apple отгрузила за квартал 600 000 умных колонок HomePod

По данным от исследовательской фирмы Strategy Analytics, Apple отгрузила лишь 600 000 своих умных колонок.

При этом аналитики употребляют именно слово "отгрузила", что может означать, что реальные продажи умных колонок HomePod еще меньше, пишет The Verge.

Даже с этой оговоркой Apple получает 6-процентную долю рынка, что значительно меньше показателей Amazon и Google и немного ниже китайской площадки электронной коммерции Alibaba. Согласно оценкам, Amazon захватила 43,6% рынка с 4 миллионами единиц продаж, в то время как Google досталось 26,5%.

Всего за отчетный период в мире было реализовано около 9,2 млн единиц такой продукции, что соответствует росту на 278%. Первую пятерку составили Amazon, Google, Alibaba, Apple и Xiaomi с показателем 200 000 проданных устройств.

При этом следует отметить, что HomePod не продавались до 9 февраля, поэтому у Apple не было полного квартала. Тем не менее, медленный старт HomePod, похоже, говорит о том, что продукт не соответствует ожиданиям Apple. В частности, Apple снизила прогнозы продаж для HomePod и сократила заказы с поставщиком Inventec.

Аналитики считают, что спрос на HomePod оказался ниже, чем ожидалось. По оценкам известного эксперта Мин-Чи Куо из компании KGI, до конца 2018 года Apple продаст всего 2-2,5 миллиона HomePod.

Одной из причин слабых продаж HomePod аналитики называют высокую стоимость колонки. Она стоит 349 долларов, что делает HomePod самой дорогой в сегменте умных колонок. Ходят слухи, что Apple может разработать дешевый, меньший HomePod, чтобы конкурировать непосредственно со стандартным Amazon Echo и Google Home.