Meizu представила флагманский смартфон для молодежи

Компания Meizu представила в Китае смартфон Meizu 16X, который расширил флагманскую линейку Meizu 16.

Телефон предназначен для молодого поколения, во многих отношениях Meizu 16X можно назвать урезанной версией Meizu 16th, пишет GizmoChina.

Meizu 16X оснащен новым процессором Snapdragon 710 с тактовой частотой 2,2 ГГц с 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и графическим процессором Adreno 616. Новый чипсет является мощным и энергоэффективным благодаря новой технологии производства 10 нм. Это должно гарантировать, что 16X превосходит по производительности недавно выпущенный Xiaomi Mi 8 Lite.

Гаджет получил Super AMOLED-экран диагональю 6 дюймов и разрешением 2160 х 1080 пикселей, дисплей лишен выреза в верхней части. Также можно отметить сдвоенную основную камеру с датчиками IMX380 и IMX350 разрешением 12 и 20 Мп, селфи-камеру на 20 Мп.

Аккумулятор обладает емкостью всего 3100 мАч с поддержкой быстрой зарядки mCharge 4.0. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, есть порт USB Type-C, 3,5-мм разъем для наушников и стереодинамики. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой Flyme OS.

16X поставляется в трех цветовых вариантах: Jet Black, Noble Gold и специальном Ru White. Говорят, что Ru white вдохновлен знаменитой китайской керамикой Ruware и будет выполнен в керамической металлической отделке. Поэтому белая версия лишена видимых антенных полос.

Стоимость Meizu 16X начинается с 2098 юаней ($306) за версию 6+64 ГБ и 2398 юаней для модели 6+128 ГБ ($350). Телефон с 26 сентября будет доступен в официальном магазине Meizu. С 10 октября приобрести устройство можно будет у крупных розничных продавцов в Китае, таких как JD.com или Tmall.