Meizu готовит смартфон за $50

Компания Meizu подтвердила, что работает над созданием недорогого смартфона под управлением Android Go.

О новинке должно быть объявлено в конце этого года, сообщает Android Headlines.

В Meizu пока не сообщили, как будут позициониоровать это устройство в своем портфолио, но, вероятно, новинка станет катализатором для выхода Meizu на новые рынки, особенно в Европе. Android Go будет легким способом для Meizu ориентироваться на новые рынки, не участвуя в гонке флагманов. Это также позволило бы компании привлечь новых пользователей, которые предпочли бы смартфон на чистом Android, а не на базе Flyme OS.

Как отмечают журналисты, этот смартфон "может означать довольно интересное будущее для Meizu, поскольку компания тесно сотрудничает с Google". Это не означает, что Meizu будет делать смартфон Pixel в ближайшее время. Скорее всего, с помощью Google Meizu может готовиться к появлению на рынке США в ближайшем будущем.

Программа Android Go была анонсирована в прошлом году на Google I/O как способ популяризации Android на развивающихся рынках. По сути это стоковый Android, оптимизированный для слабых смартфонов. Участниками программы уже стали Nokia, Alcatel и ZTE.

Все телефоны под управлением этой операционной системы стоят менее $100, а новинка от Meizu обойдется покупателям в $50, то есть примерно в 1350 гривен.

Ранее НВ сообщало, что компания Meizu представила трио телефонов Meizu 15, 15 Plus и 15 Lite. В двух лучших моделях используются экраны Super AMOLED от Samsung с соотношением сторон 16:9. Как отмечают журналисты, новинки неожиданно идут против современного тренда удлиненных экранов.