Как Samsung? Meizu готовит смартфон с четырьмя тыльными камерами

Компания Meizu выпустит смартфон Note 8 Plus с четырьмя основными камерами.

Таким образом, Meizu Note 8 Plus станет вторым в мире смартфоном с четырьмя модулями в основной камере после Samsung Galaxy A9, пишет GizmoChina.

В прошлом месяце Meizu запустила смартфон Meizu M8 Note в Китае. В телефоне была заманчивая стартовая цена в $187. Похоже, что компания может планировать запуск расширенной версии того же телефона под названием M8 Note Plus. Фотография предполагаемого телефона показывает, что тот оснащен четырьмя камерами сзади.

Квадратный модуль камеры, в котором находятся четыре датчика, находится над сканером отпечатков пальцев. Камера оформлена в том же стиле, что и у флагманских смартфонов Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro.

Точные технические характеристики камер Meizu Note 8 Plus пока неизвестны. Ожидается, что модель унаследует основной сенсор у Meizu M8 Note — Sony IMX362. Предположительно, он будет дополнен датчиком глубины, суперширокоугольным модулем и телефото-модулем.

Добавим, что смартфон M8 Note оснащен 6-дюймовым ЖК-дисплеем IPS, который поддерживает разрешение FHD+. Процессор Snapdragon 632 поддерживает 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти. Модель получила 64 ГБ встроенного хранилища, а также имеет внешний слот для карты памяти. M8 Note получил два модуля основной камеры.