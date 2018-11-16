16 ноября 2018, пятница

Как Samsung? Meizu готовит смартфон с четырьмя тыльными камерами

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Так выглядит смартфон, судя по предварительной информации

Так выглядит смартфон, судя по предварительной информации

Компания Meizu выпустит смартфон Note 8 Plus с четырьмя основными камерами.

Таким образом, Meizu Note 8 Plus станет вторым в мире смартфоном с четырьмя модулями в основной камере после Samsung Galaxy A9, пишет GizmoChina.

В прошлом месяце Meizu запустила смартфон Meizu M8 Note в Китае. В телефоне была заманчивая стартовая цена в $187. Похоже, что компания может планировать запуск расширенной версии того же телефона под названием M8 Note Plus. Фотография предполагаемого телефона показывает, что тот оснащен четырьмя камерами сзади.

Квадратный модуль камеры, в котором находятся четыре датчика, находится над сканером отпечатков пальцев. Камера оформлена в том же стиле, что и у флагманских смартфонов Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro.

Точные технические характеристики камер Meizu Note 8 Plus пока неизвестны. Ожидается, что модель унаследует основной сенсор у Meizu M8 Note — Sony IMX362. Предположительно, он будет дополнен датчиком глубины, суперширокоугольным модулем и телефото-модулем.

Добавим, что смартфон M8 Note оснащен 6-дюймовым ЖК-дисплеем IPS, который поддерживает разрешение FHD+. Процессор Snapdragon 632 поддерживает 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти. Модель получила 64 ГБ встроенного хранилища, а также имеет внешний слот для карты памяти. M8 Note получил два модуля основной камеры.

«Диалоги о будущем»

Новое Время представляет: «Диалоги о будущем» с Уильямом Тейлором, Павлом Шереметой и Дмитрием Кулебой.

Киев-Вашингтон-Брюссель
Какое место занимает Украина в этом треугольнике? Какой нашу страну видят в Европе и США?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Гаджеты ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове