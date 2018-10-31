Мечта параноика. Процессор Apple T2 отключает микрофон, когда крышка MacBook закрыта

Новый процессор безопасности T2 от Apple отключает микрофон, когда крышка ноутбука закрыта, чтобы никто не мог подслушивать пользователей.

Поскольку это строго аппаратная функция, никакое программное обеспечение не может получить доступ к микрофону, пишет The Next Web.

"Все портативные компьютеры Mac с Apple T2 Security Chip оснащены аппаратным разъединителем, который гарантирует, что микрофон отключается всякий раз, когда крышка закрыта. Это разъединение реализовано только в аппаратном обеспечении и, следовательно, предотвращает использование программного обеспечения даже с правами root или ядра в macOS и даже программным обеспечением на чипе T2", - говорится в документах компании Apple.

При этом в документе отдельно указано, что новый процессор не отключает камеру MacBook, потому что ее поле зрения полностью заблокировано при закрытой крышке ноутбука.

Новый чип также получил защищенный анклавный сопроцессор для шифрования данных файловой системы Apple (APFS), защиты загрузки от атак и защиты TouchID.

Интересно, что до недавнего времени MacBook считались достаточно опасными в смысле утечки информации. В частности, в прошлом году исследователь безопасности Патрик Уордл нашел вредоносное ПО, которое может использовать веб-камеру MacBook.

Все больше и больше компаний теперь предоставляют варианты блокировки микрофонов и камер своих продуктов. Например, новый смарт-экран от Facebook, под названием Portal, имеет специальную кнопку, чтобы отключить их.

По мнению журналистов The Next Web, для Apple это шаг в правильном направлении. Тем не менее, пользователи MacBook традиционно держат крышку полузакрытой. Им нужно будет изменить эту привычку и убедиться, что они правильно закрывают крышку, чтобы предотвратить подслушивание.