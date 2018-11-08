Мечта параноика. На KiсkStarter представили чехол, который закрывает камеры смартфона

Немецкий стартап вышел на Kickstarter с проектом чехла, которые обещает "100% защиту от взлома камер".

Чехол получил "говорящее" название SpyBye, сообщает Geeky Gadgets.

Новое устройство исключает слежку через камеру смартфона. Пользователь будет открывать шторки на чехле, только когда собирается что-то сфотографировать или записать видео. Это позволит, по крайней мере, меньше бояться слежки.

"Печально, что этот страх оправдан. Не секрет, что в настоящее время любое приложение может внедрить вредоносное ПО в ваш смартфон. Так что беспокоиться о том, что ваш телефон шпионит за вами, это вовсе не паранойя. Неудивительно, что каждый четвертый человек боится быть замеченным. Наиболее распространенным действием против этого является покрытие камер и микрофонов лентой", - рассказывают создатели чехла.

По словам разработчиков, они хотели предоставить альтернативу "приложениям безопасности" и создать нечто более эстетичное, чем трюк с лентой.

"С помощью нашего простого в использовании механизма слайдеров вы полностью гибко переключаетесь между закрытием камеры своего телефона и возможностью использовать его без каких-либо проблем", - уверяют разработчики.

На Kickstarter цена чехла стартует с 19 евро, без скидок SpyBye можно будет купить за 29 евро. Есть четыре цветовых варианта: черный, прозрачный, белый и красный. На старте SpyBye будет доступен для iPhone 7 и iPhone 8. В планах также чехол для iPhone X.

Ранее НВ сообщало, что новый процессор безопасности T2 от Apple отключает микрофон, когда крышка ноутбука закрыта, чтобы никто не мог подслушивать пользователей. Поскольку это строго аппаратная функция, никакое программное обеспечение не может получить доступ к микрофону.