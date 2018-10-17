Круче только яйца. 10 лучших смартфонов 2018 года

Год еще не закончился, но все основные презентации лидеров рынка уже позади. Лучшие смартфоны года уже очевидны, подведем итоги. На что стоит копить деньги перед сезоном новогодних распродаж?

Список смартфонов, которые больше всего впечатлили редакцию НВ в 2018 году, уже сформировался.

Да, скоростной поезд инноваций в индустрии смартфонов несколько замедлил свой ход, и многие новинки этого года являются лишь незначительным обновлением прошлогодних флагманов. И цены на них при этом только растут.

И все же, настоящему ценителю высоких технологий тут есть из чего выбирать.

Вот список лучших смартфонов 2018 года в разных ценовых категориях. Если за оставшееся до Нового года время появятся новые достойные соискатели, мы непременно обновим этот материал.

Samsung Galaxy Note 9

От 24 тыс грн

Представленный летом убер-флагман Samsung многие поспешили осудить как слишком минимальное обновление прошлогоднего Note 8.

Автор этих строк, который является владельцем Note 8, кстати, не спешит бежать за новинкой именно по этой причине.

Но это не мешает объявить Note 9 топовым смартфоном года. По той простой причине, что у Samsung получается делать и без того великолепное устройство еще чуточку лучше и актуальнее с каждым годом (не будем вспоминать печальную историю с Note 7).

Итак, по сравнению с Note 8 новинка получила чуть увеличенный экран (6,4 дюйма против 6,3), более мощное железо и более емкий аккумулятор. Чуток допилили сдвоенную камеру, которая и без того — одна из лучших на рынке.

S Pen получил bluetooth, что позволяет использовать стилус в качестве пульта для камеры (любители групповых сэлфи в восторге).

И в Note 9 по-прежнему есть слот для карт памяти microSD и 3,5-мм разъем для наушников.

И это все так же — самый мощный и самый автономный флагман на рынке с уникальной возможностью рукописного ввода.

Huawei Mate 20 Pro

Цена пока не известна

Два последних флагмана Huawei более чем удались. Сначала осенний Mate 10 Pro буквально ворвался в элиту флагманов, а затем и P20 Pro с его тройной камерой наделал немало шороху.

От нового флагмана Huawei ждали не меньшего чуда. И вот оно явилось миру.

Несмотря на то, что никаких революционных решений в новинке нет, и она (как и вышеупомянутый Note 9) является эволюцией по отношению к своим предшественникам, это все же мощный девайс.

Новый процессор быстрее на 75% (так заявляет компания), тройная камера стала еще более продвинутой, ну а на закуску Huawei предлагает всему миру отказаться от привычных карт памяти microSD в пользу разработанного вместе с Toshiba формата nano.

Mate 20 Pro выглядит очень адекватно новым флагманам Samsung и Apple, поэтому его можно смело записывать в лидеры рынка и потенциальные бестселлеры. И констатировать, что Huawei окончательно покинул «китайскую зону» и закрепился на вершине рынка.

Apple iPhone XR

От 30 тыс грн

Удивительное дело, но младшая модель из троицы представленных в сентябре новинок Apple кажется самой интересной. Да, она кое в чем уступает старшим братьям XS и XS Max (корпус, камера), но построена на том же железе и стоит дешевле.

Для обычного «яблочника» вполне логично не стремиться покупать самую топовую версию. Самым простым доказательством этого тезиса являются колоссальные продажи прошлогодних флагманов Apple. На протяжении уже многих лет наряду с новинками шикарно продавались старые добрые iPhone 5s и iPhone 6.

Для того, чтобы ощущать «яблочную магию» вполне достаточно обычного айфона, не обязательно иметь топовый. Ну а в данном случае, таким «обычным» становится iPhone XR.

Логика тут проста. Apple убрала из продажи прошлогодний iPhone X. Роль самых дешевых айфонов играют теперь «семерка» и «восьмерка», но их дизайн уже можно назвать архаичным. Остается выбирать XR. Тем более, что и цветов корпуса на выбор у него больше.

Google Pixel 3 XL

Цена пока неизвестна

android-review

Про Google Pixel третьего поколения говорить особо нечего. Если вас мало интересовали смартфоны предшествующих двух поколений, то и третье не особо понравится.

По набору фишечек и в особенности по дизайну «пиксели» бледновато смотрятся на фоне конкурирующих флагманов, цена их высока, а имиджевый заряд не особенно велик.

Казалось бы, на кой черт упоминать новый Pixel в списке лучших смартфонов года?

И все же, это нужно сделать.

Ведь есть огромное количество пользователей, которые (совершенно справедливо) уверены в том, что имидже — ничто, а технологии — все. Топовое железо, «голый» Android без «мусорных приложений», которые так любят устанавливать разные производители, и с максимально оперативными обновлениями, великолепная камера — это огромные плюсы линейки Pixel.

А еще Pixel являются полигоном, на котором Google обкатывает свои новые решения в сфере искусственного интеллекта, который обрабатывает ваши фотографии, блокирует спам и отсекает нежелательные звонки.

Здесь речь идет именно о Google, неудивительно, что в ходе презентации третьего поколения Pixel само слово Android упоминалось не часто.

Из двух моделей Pixel больше интереса представляет старшая с 6,3-дюймовым OLED-экраном и «монобровью». Камера все так же оснащена лишь одним объективом, но снимает все так же хорошо, а то и лучше, чем раньше.

OnePlus 6

От 13 тыс грн

android-review

Новая версия «убийцы флагманов», как принято величать продукцию OnePlus. Шестой по счету «убийца» сохранил прежние габариты, но диагональ экрана удалось нарастить за счет сужения рамок и использования выреза на экрана а-ля iPhone X.

Теперь тут 6,28-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2280x1080 точек. Также OnePlus 6 сразу после выхода оказался (и по сути до сих пор остается) одним из мощнейших смартфонов на рынке. Внутри — мощнейший Snapdragon 845. Доступны версии 6/64, 8/128 и 8/256 ГБ.

Имеются приятные «фишки» в виде распознавания лица, защиты от воды. Двойная камера OnePlus 6 не дотягивает до уровня флагманов Samsung и Huawei, но тем не менее снимает отлично.

Samsung Galaxy S9+

От 22 тыс грн

android-review

Весенний флагман Samsung является ультимативным решением «все-в-одном». Назовите любую современную технологию для смартфонов — и она окажется в S9+.

Некоторые решения Samsung остаются уникальными для рынка (искривленный экран, аппаратная клавиша для голосового ассистента), и при этом корейцы умудряются тащить в будущее наследие былых лет в виде аудиоразъема 3,5 мм, от которого вслед за Apple уже отказались почти все производители.

В Galaxy S9+ используется топовое «железо», включая, например, сотовый модем с максимальными характеристиками, имеет максимальное для флагманов время автономной работы. Он поддерживает быструю зарядку (и в отличие от прижимистой Apple, корейцы поставляю соответствующее устройство в комплекте со смартфоном) и беспроводную зарядку.

А еще двойная камера S9+ снимает просто отлично. И, как кажется, автору этих строк все же лучше, чем Huawei P20 Pro и (вот тут автор совершенно уверен) лучше, чем Apple iPhone X.

Ну и экран, конечно. Дело не только в изогнутости. Цветопередача, контрастность, запас яркости… здесь Samsung нет равных.

Xiaomi Mi 8

От 10 тыс. грн

Украинцы любят Xiaomi так неистово, что порой это сложно рационально объяснить. Хотя главным фактором успеха этого бренда, конечно же, является цена. Смартфоны Xiaomi при стоимости в 2-3 раза дешевле аналогов от именитых конкурентов, зачастую буквально «рвут» их по характеристикам.

Да и с user experience у Xiaomi с каждым годом все лучше. Канули в лету проблемы с прошивками, все меньше становится инженерных просчетов, которые потом вылазят покупателем боком.

Mi 8 — характерное подтверждение. Это совершенно шикарный смартфон с топовым железом (Qualcomm Snapdragon 845) в красивом металлическом корпусе, неплохим безрамочным 6,2-дюймовым AMOLED-экраном с монобровью, камерой «выше среднего», инфракрасным датчиком распознавания лица и многими другими «плюшками».

Не хватает разве что защиты от влаги. Ну и с 3,5-мм разъемом тут попрощались. И поддержки карт памяти нет. Поэтому любители много снимать или носить с собой домашнюю видеотеку предпочтут купить не 6/64, а чуть более дорогую версию 6/128 ГБ.

Meizu 15 Plus

От 13 тыс грн

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Мощный фаблет Meizu эффектно разыгрывает основной козырь бренда — выделенный аудиочип, который отвечает как за звук в наушниках, так и за звучание стереодинамиков.

И в остальном этот меломанский смартфон неплох. Металлический корпус, 8-ядерный процессор Exynos от Samsung, функция распознавания лица. 6-дюймовый AMOLED-экран (2560x1440 пикселей). Двойная основная камера (12+20 МП). Доступны версии 6/64 и 6/128 ГБ.

Apple iPhone XS Max

От 40 тыс грн

Самый-самый-самый айфон на текущий момент. В особенности, если купить версию с 512 ГБ. У него самый большой в истории Apple экран с диагональю 6,5 дюймов (технология OLED, разрешение 2688x1242).

Несмотря на эпичные заявления Apple о революционной новой камере, большинство экспертов сходятся в мнении, что качество съемки в лучшем случае находится на уровне актуальных флагманов Huawei и Samsung. Однако, это все равно шикарная камера, возможностей которой хватит за глаза даже самому фанатичному любителю мобильной фотографии.

Размер экрана - основная «фишка» XS Max. Фактически, это подарок фанатам Apple, которые хотели экран побольше.