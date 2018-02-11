Час настал. Лучшие бюджетные смартфоны с поддержкой 4G

Сети четвертого поколения появятся в Украине уже весной. Если вы еще не успели обзавестись смартфоном с поддержкой сетей четвертого поколения, сейчас самое время это сделать.

Недавно состоялся первый тендер на 4G-частоты в диапазоне 2600 МГц, в нем приняли участие все три сотовых оператора Украины. И уже весной связь нового поколения стоит ожидать в крупных городах страны.

Если вы живете в одном из них (Киеве, Одессе, Львове, Днепре или Харькове), обратите внимание, чтобы у вашего устройства была поддержка диапазона 2600 МГц, который будет развернут в местах, где сконцентрировано большое количество пользователей.

DOOGEE X20L - прожиточный минимум

Сразу оговоримся. Стоимость LTE-смартфонов на украинском рынке начинается от тысячи гривен с небольшим. Но за эти деньги пользователь получит катастрофически устаревшее «железо» - 512 МБ оперативной памяти и TN-дисплей.

Даже если скорость доступа к интернету в таком устройстве будет передовой, радости от его использования будет немного. Блеклые цвета экрана, неповоротливый интерфейс и прочие «тормоза» – это не то, что стоит добровольно покупать за собственные деньги.

Смотрите в сторону устройств с хотя бы 2 ГБ ОЗУ. IPS-матрица – это тоже обязательный параметр для современного недорогого смартфона. Устройства с такими характеристиками начинаются от 2000 гривен.

Бюджетная модель, на которую можно обратить внимание – DOOGEE X20L 2/16GB, она обойдется примерно в 2400 грн.

Китайский бренд DOOGEE представлен на украинском рынке уже несколько лет, поэтому успел заслужить кредит доверия. Тут почти новенький Android 7.0 (по меркам «бюджетника» это последний писк), 5-дюймовый IPS-экран с характерным для этого сегмента и, что немаловажно, для глаз HD-разрешением, 16 ГБ встроенной памяти, с которой уже можно жить, даже не добавляя карту памяти, если вы не меломан (но вообще-то карты microSD модель поддерживает).

Из недостатков – несовременный и не слишком энергоэффективный процессор Mediatek MT6580 и скромный аккумулятор емкостью 2580 мА-ч. Так что заряжать смартфон придется каждый день. Камеры скорее номинальные. Основная на 5 мегапикселей, которая чаще всего в дешевых смартфонах снимает хуже некуда, особенно при слабом освещении, и фронтальная 2 МП, однозначно позволит делать селфи «мама, я в шапке», но не более того. Впрочем, многим больше и не нужно.

Xiaomi Redmi 4x - чтобы долго работал

Xiaomi Redmi 4x вошел в наш рейтинг самых долгоиграющих смартфонов, его аккумулятор позволит жить на одном заряде дня три.

Все благодаря большой емкости (4100 мА-ч) и энергоэффективному чипсету Snapdragon 435 от Qualcomm. Кстати, хоть по части производительности он звезд с неба не хватает, но на казуальные игры и повседневные задачи устройства хватит с головой.

При этом модель доступна в трех версиях с разным объемом памяти. Экономным подойдет с 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ встроенной памяти примерно за 3500 грн, а те, кто готов доплатить тысячу-полторы получат еще более производительное решение с 3 или 4 ГБ.

Модель доступна в нескольких цветах, в том числе нежно-розовом, оснащается гибридным слотом, который можно использовать как под карту памяти, так и под вторую SIM, сканером отпечатков пальцев и камерой среднего уровня с разрешением 13 МП.

Xiaomi Redmi 5 - большой, хороший, недорогой

Если вам доводилось бывать в китайской подземке, то вы наверняка обратили внимание, что большая часть пассажиров всю дорогу смотрит видео на смартфонах с огромной диагональю экрана. Потому что в больших китайских городах переезды на метро могут занимать часа полтора времени и на всем пути следования там есть покрытие 4G. Когда в Украине появится связь четвертого поколения, популярность потокового видео, как и фаблетов, также возрастет.

Чтобы насладиться картинкой на большом экране, придется доплатить. Устройства с диагональю в пределах 5,6-6 дюймов стоят от 4 000 грн. Самым интересным предложением в сегменте недорогих LTE-смартфонов стала линейка 5,7-дюймовых смартфонов Xiaomi Redmi 5.

В нее входит непосредственно Redmi 5 и топовая Redmi 5 Plus. Младшая версия с 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ встроенной памяти и современным энергоэффективным процессором Snapdragon 450 средне-бюджетного уровня подойдет многим пользователям, есть и более продвинутая с 3 и 32 ГБ соответственно.

Смартфон упакован в пластиковый корпус, стилизованный под металлическое покрытие, наследует типичный непритязательный дизайн Xiaomi, оснащается средними камерами, зато неплохим дисплеем с модным соотношением сторон 18:9 и олеофобным покрытием. Видео смотреть на таком будет приятно. Из недостатков – отсутствие NFC (для бесконтактной оплаты) и быстрой зарядки. Это все есть в Plus-модели, которая обойдется примерно на треть дороже.

Xiaomi Redmi 5 появится в продаже в ближайшее время по цене 4500 грн, уже сейчас можно заказать его самостоятельно или через украинские маркетплейсы в Китае.

Motorola Moto E4 Plus - полный фарш недорого

Если ваша цель – недорогой LTE-смартфон, за который не будет мучительно стыдно уже через полгода, то оптимальный выбор – Motorola Moto E4 Plus в ценовой категории порядка 5000 грн.

Тут есть металлический корпус, поддержка NFC (для оплаты при помощи Android Pay и других мобильных кошельков), 3 ГБ оперативной памяти, 5,5-дюймовый IPS-дисплей (самый популярный размер сегодня) сканер отпечатков пальцев, Android 7.0 и здоровенный аккумулятор емкостью 5000 мА-ч.

Этого хватит, чтобы не только встретить новое поколение мобильных сетей во всеоружии, но и продержаться без апгрейда годика полтора-два. По части производительности процессор MediaTek MT6737 относится к среднему классу, но вот в энергоэффективности звезд с неба не хватает, поэтому работать от одного заряда устройство будет работать двое суток, что в целом тоже неплохо. Быстрой зарядки нет.