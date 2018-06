Lifecell выводит на рынок новый бренд недорогих смартфонов

Оператор мобильной связи Lifecell будет продавать в своей розничной сети недорогие смартфоны, которые поддерживают 4G.

Производителем смартфогов является бренд с турецкими корнями General Mobile. Стоимость аппаратов составит 3999 и 2999 гривен за старшую и млпдшую модели соответственно, сообщает корреспондент НВ.

На презентации отметили, что обе версии смартфонов будут не залочены, то есть использовать их смогут не только абоненты Lifecell, но и других мобильных операторов. Однако, пользователи Lifecell получат вместе с новыми аппаратами возможность пользоваться 120 Гб интернета в течение полугода.

Младшая версия гаджета, который получил название General Mobile GM 8 Go будет работать под управлением операционной системы Android Go. Это первая модель на Android Go в Украине.

Смартфон получит сканер отпечатков пальцев, 13-мегапиксельную основную камеру, экран 5,5 дюймов с соотношением сторон 18:9. Основой этого смартфона стал процессор MediaTek MT6739, гаджет получил 16 Гб встроенной памяти и аккумулятор на 3500 мАч.

Старшая модель, General Mobile GM 8 получит операционную систему Android One. В отличие от предыдущей модели, здесь ОС не урезанная. General Mobile GM 8 построен на основе процессора Qualcomm Snapdragon 435, с тремя гигабайтами оперативной и 32 Гб встроенной памяти. Экран этой модели больше - 5,7 дюймов, смартфон получил сканер отпечатков пальцев, 13-мегапиксельную основную камеру.

Среди других характеристик обеих моделей турецкого бренда - поддержка быстрой зарядки, неограниченный объем хранилища в Google Photo, экраны защищены стеклом Gorilla Glass 3 поколения. Аппараты могут работать в сетях 4G.

Украина - 34 страна, где присутствует бренд, в планах - еще 7. Lifecell будет эксклюзивно поставлять устройства в Украину, первоначально они будут доступны только в магазинах оператора, в дальнейшем появятся и в других сетях.

Старт продаж ожидается на этих выходных.