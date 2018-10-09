Лидер продаж смартфон Huawei P smart+ вызвал ажиотаж среди украинских потребителей

Внушительный список флагманских характеристик смартфона, обычно наводит на мысль, что это слишком дорого и у вас нет денег на такую покупку. Но уже скоро такое впечатление станет устаревшим стереотипом. Появление Huawei P smart+ доказывает, что не обязательно покупать самый дорогой смартфон, чтобы получить уникальный градиентный цвет корпуса, 4 камеры, новый энергоэффективный процессор и искусственный интеллект в одном устройстве.

Huawei P smart+, цена которого составляет 7 999 грн, призван стать выбором номер один среди современных пользователей.

Трендовый дизайн

Дизайн и цвет корпуса, безусловно, первое, что привлекает в Huawei P smart+. Сразу после презентации в Украине Huawei P smart+ был доступен в классическом черном и в эксклюзивном градиентном цветах корпуса. Именно специалисты Huawei задали новый тренд в дизайне смартфонов, создав градиентные цвета для задних панелей. Оттенок Ultra Violet, который присутствует в цветовой гамме Iris Purple, признан Институтом Pantone главным цветом 2018 года.

Неудивительно, что модель в этом цветовом решении, представленная, в августе 2018 года, стала рекордсменом по количеству продаж. Так, за первые два дня после выхода P smart+ на рынок предзаказанные устройства были полностью распроданы во всех розничных сетях Украины. И 70% всех смартфонов были куплены в эксклюзивном градиентном цвете Iris Purple .

Флагманский смартфон перестал быть роскошью, превратившись в желанную и главное, доступную, необходимость для каждого

Поэтому, вдохновившись впечатляющим успехом Iris Purple, 1 октября производитель анонсировал выход на украинский рынок Huawei P smart+ в эффектном белом цвете. На создание этого цвета экспертов бренда вдохновила изменчивая окружающая природа. Так, перламутрово-белый цвет напоминает переливчатую элегантность жемчужных раковин.

Huawei P smart+ оснащен экраном, заключенным в элегантный безрамочный корпус. 6,3-дюймовый дисплей Huawei FullView FHD+ (2340x1080) имеет соотношение сторон 19,5:9. Так, при достаточно большом экране смартфон отличается хорошей эргономичностью и удобно лежит в руке благодаря оптимальному соотношению экрана к корпусу устройства.

Интеллектуальные камеры

Huawei P smart+ оснащен алгоритмами искусственного интеллекта, которые помогают в создании качественных снимков при минимальных усилиях. Двойная основная камера (16 Мп + 2 Мп) распознает более 500 условий съемки в 22 различных категориях, а также оптимизирует изображение для наиболее удачных снимков. Например, если перед вами море, то камера передаст все его мельчайшие оттенки — от светло-бирюзового до глубокого синего — и выгодно подчеркнет разделяющую с небом линию горизонта. Ну а если вы любите фотографировать блюда, камера Huawei P smart+ сама выставит необходимое освещение и добавит цвета, чтобы еда выглядела максимально аппетитно. Кроме этого, Huawei P smart+ помогает пользователю в создании удачной композиции, напоминая о выравнивании линии горизонта либо подсказывая пропорции при планировании группового фото.

Смартфон также имеет популярную ныне функцию видеосъемки супер-слоу-моушн (480 кадров в секунду), которая позволяет пользователям ловить стремительные моменты жизни и делиться ими со своими друзьями и близкими.

Мастер селфи

Одна из отличительных особенностей Huawei P smart+ — двойная фронтальная камера с впечатляющим 24-мегапиксельным основным датчиком и 2-мегапиксельным дополнительным. Работая в унисон, две камеры создают эффект боке.

Впервые селфи-камера управляется искусственным интеллектом, способным отдельно редактировать объект фотосъемки, выделяя его из общего фона.

Искусственный интеллект фронтальной камеры распознает более 200 условий съемки в восьми категориях и автоматически применяет наиболее подходящие настройки камеры для распознанного объекта.

Huawei P smart+ поддерживает HDR-съемку. Такая функция позволяет делать снимки с идеальной цветопередачей, сохраняя оптимальный баланс света и тени. С этой функцией вам удастся избежать пересветов заднего фона.

С искусственным интеллектом можно и играться. За считанные секунды 3D Qmoji превратит нас в разговаривающего кота или хамелеона. А секундой позже мы легко сможем поделиться этим веселым видео с друзьями. Также, в смартфоне доступны эффекты дополненной реальности.

Процессор нового поколения

Специально для Huawei P smart+ инженеры Huawei создали новый 8-ядерный интеллектуальный процессор Kirin 710. Такой процессор обеспечивает максимальную энергоэффективность устройства. Энергия расходуется только тогда, когда действительно необходимо и экономится, как только появляется такая возможность.

В Huawei P smart+ также доступна технология GPU Turbo, которая на 60% оптимизирует обработку графики, позволяя без проблем запускать даже самые «тяжелые» игры. Эта технология положительно влияет и на общую производительность устройства, снижая уровень потребления энергии процессором на 30%.

Интерфейс EMUI последнего поколения с поддержкой искусственного интеллекта

Huawei P smart+ поставляется с фирменной оболочкой EMUI 8.2 на базе Android 8.2., которая поддерживает весь спектр функций искусственного интеллекта. В дополнение к интеллектуальной фотографии, смартфон имеет умную галерею изображений, которая автоматически сортирует наши фото по категориям и находит их по запросу. В игровом режиме искусственный интеллект блокирует не важные для нас уведомления, которые отвлекают от процесса, а также увеличивает производительность игры. Преимущества ИИ очевидны и в других ситуациях — например, мы мгновенно получаем восстановление подключения к мобильной сети после выхода из лифта или наслаждаемся разговором без помех, которые «почистил» искусственный интеллект. Искусственный интеллект также предупреждает потерю смартфоном своей геолокации после входа в туннель (Huawei GEO 1.5).

Подводя итог вышесказанному, можно уверенно утверждать — флагманский смартфон перестал быть роскошью, превратившись в желанную и главное, доступную, необходимость для каждого.