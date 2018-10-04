04 октября 2018, четверг

LG представила гибридные умные часы Watch W7

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Так выглядит новый гаджет от LG

Так выглядит новый гаджет от LG

Компания LG представила новые умные часы LG Watch W7, которые работают под управлением операционной системы Wear OS.

Как уверяет производитель, это гибридные часы, которые поддерживают как механические стрелки, так и цифровые функции, пишет GizmoChina

"Новые часы LG дают вам ощущение как цифровых, так и стандартных аналоговых часов. Они построены из корпуса из нержавеющей стали с большим циферблатом. LG Watch W7 потрясающе выглядят на большом запястье", - отметили на презентации.

Стрелки могут показывать как время, так и дополнительную информацию, например: в барометре, альтиметре, секундомере, таймере, компасе. Главным их преимуществом является работа в режиме "Watch-Only", который превращает Watch W7 в обычные часы.

Чтобы стрелки не мешали просмотру уведомлений, их можно временно сдвинуть нажатием кнопки на корпусе. Одновременно с этим сдвигается изображение на экране.

Новые смарт-часы LG Watch W7 были разработаны LG и швейцарской компанией Soprod SA. LG Watch W7 получили 1,2-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей с разрешением экрана 360 х 360 пикселей. Удивительно, но в гаджете используется чипсет Qualcomm Snapdragon Wear 2100, а не новейший Snapdragon Wear 3100. Также в часах нет NFC, GPS и LTE-модема.

Часы оснащены 768 МБ оперативной памяти и 4 ГБ встроенной памяти. LG добавила батарею емкостью 240 мАч, которая может выдерживать пару дней без подзарядки и до 100 дней в режиме "Watch-Only". Гаджет устойчив к воздействию воды и пыли, поскольку получил сертификацию IP68.

LG Watch W7 будут доступны для предварительных заказов в Best Buy за $ 449.99, начиная с 7 октября. В розничных магазинах гаджет появится 14 октября. Это дороже, чем часы Apple базового уровня и Samsung Galaxy Watch.

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