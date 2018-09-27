Lenovo опубликовала ролик со своим гибким смартфоном

Компания Lenovo показала на видео необычный смартфон, экран которого может сгибаться на 90 градусов.

Телефон был показан в коротком видео на учетной записи Lenovo Mobile Weibo, а затем был загружен на YouTube, пишет GizmoChina.

Видео показывает прототип, который может изгибаться. В нем используется довольно тонкая рамка с высокой сборкой, которая дает необычное соотношение сторон, примерно 19 к 3. Это может быть одна из гибких панелей OLED, которые используются компаниями LG, Samsung и некоторыми другими.

Гаджет на видео полностью работоспособен: экран реагирует на касания и выполняет команды пользователя. Устройство использует механизм сгибания Surface Book 2.

Сообщение на сайте Weibo также предполагает, что модель будет выпущена в октябре, но конкретной даты не упомянуто. При этом смартфон пока не выглядит готовым к серийному производству.

Журналисты отмечают, что пока это видео можно рассматривать как "еще один трюк от Lenovo", напоминающий утечки о якобы флагманской модели Z5, которая оказалась гаджетом среднего уровня.

Ранее НВ сообщало, что по слухам, гибкий смартфон Samsung Galaxy X покажут на конференции CES 2019 в Лас-Вегасе в январе 2019 года. Презентация гибкой новинки пройдет на полтора месяца раньше, чем анонс Galaxy S10.

Спецификации смартфона Galaxy X пока остаются тайной. По слухам, модель будет состоять из двух связанных друг с другом 4,5-дюймовых Super AMOLED-экранов, которые пользователи смогут складывать вместе и образовывать цельный дисплей с диагональю 7,3 дюйма.