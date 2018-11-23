Купите хоть так. Apple снижает цены на iPhone XR

Компания Apple собирается сократить цены на новый iPhone XR на некоторых рынках, в частности - в Японии.

Примечательно, что в Японии Apple будет также предоставлять субсидии местным ритейлерам для увеличения продаж, пишет GizmoChina.

Снижение цен, судя по всему, начнется уже на следующей неделе. Скромные продажи iPhone XR, похоже, являются следствием сравнительно высокой популярности модели iPhone 8 в стране. Пока неясно, выйдут ли эти рекламные акции за пределы Японии.

Источник не сообщает, насколько велики окажутся скидки на самый "дешевый" из числа самых дорогих iPhone. Однако предупреждает, что существенного удешевления модели ждать не следует.

В последнем квартале продажи Apple снизились, но им удалось остаться в прибыли из-за высокого спроса на старые устройства. К примеру, в Азии бренд Apple не входит в пятерку самых популярных производителей смартфонов. А в Японии лидирующие позиции на рынке занимают смартфоны от Sony и Sharp.

Ранее НВ сообщало, что компания Apple возобновила производство iPhone X из-за более слабого, чем ожидалось, спроса на свои последние модели XS и XS Max. Предполагается, что этот шаг связан с соглашением с Samsung о приобретении определенного количества OLED-экранов. Отметим, что Apple перестала продавать iPhone X в магазинах в тот же день, когда представила модель XS.