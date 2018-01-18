Кто больше? Шведская компания выпустила 400-мегапиксельную фотокамеру

Компания Hasselblad представила среднеформатную камеру H6D-400C, которая может создавать кадры с разрешением 400 мегапикселей.

Размер такого кадра составляет более двух гигабайт, поэтому камеру рекомендуют сразу подключать к компьютеру, пишет The Verge.

Чтобы достичь разрешения в 400 мегапикселей, H6D-400c MS использует технологию Multi-Shot. При каждом нажатии затвора камера делает четыре 100-мегапиксельных изображений, перемещая датчик на один пиксель для каждого снимка, а затем еще два снимка, которые сдвигают датчики на половину пикселя. Полученные изображения затем сшиваются вместе, чтобы создать 400-мегапиксельное изображение.

В результате получается 16-битный TIFF файл, который весит 2.4 ГБ. Поскольку изображения, как отмечают журналисты The Verge, "достаточно велики", камеру желательно подключать напрямую к компьютеру.

Камера включает в себя два слота для мультимедийных карт (CFast 2.0 и SD Card), трехдюймовый сенсорный дисплей на задней панели и несколько портов для USB, HDMI и аудиовходы.

Модель H6D-400C из-за технологии со сдвигом датчиков лучше всего подходит для съемки неподвижных сцен. Один из основных сценариев использования камеры, о котором упоминает производитель - съемка музейных экспонатов. "Для учреждений, организаций и музеев во всем мире, она остается ведущим выбором в деле съемки исторических сокровищ в самом высоком качестве изображения", - говорится в анонсе на сайте Hasselblad.

Поставки суперкамеры H6D-400c MS начнутся уже в марте по розничной цене в $48 000. Модель H6D-400C уже доступна для предзаказа на профильных сайтах. При этом производитель обещает возможность аренды фотоаппарата "всего" за $420 в день.