13 ноября 2018, вторник

Конкурент Xiaomi. Honor представит новый смартфон 21 ноября в Пекине

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Тизер нового смартфона Honor
Фото: Weibo

Тизер нового смартфона Honor

Китайская компания Huawei готовится представить модель Honor 10 Lite уже 21 ноября.

Новый гаджет уже называют ответом на модель Xiaomi Mi 8 Lite, которая была выпущена в прошлом месяце, пишет GizmoChina

По слухам, смартфон Honor 10 Lite получит процессор Qualcomm Snapdragon 710. Гаджет будет выполнен с градиентным цветовым дизайном, как и Mi 8 Lite от Xioami. На задней панели будет установлена ​​двойная задняя камера и датчик отпечатков пальцев. Другие спецификации и подробности о новинке пока неизвестны.

Один из источников в Китае отмечает, что Honor 10 Lite получит 5.84-дюймовый дисплей с вырезом. Это меньше, чем у смартфона Xiaomi Mi 8 Lite, который оснащен 6,26-дюймовым дисплеем. А вот разрешение экрана будет одинаковым у обоих моделей.

Ожидается, что смартфон оснастят 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ, разъемом для наушников и портом USB-C. Ожидается, что новый смартфон будет стоить от 1000 до 2000 юаней, то есть не более $290.

В тизере нового Honor снялся китайский певец Чжу Чжэнтинг, который стал послом бренда.

Ранее НВ сообщало, что китайский регулятор TENAA опубликовал спецификации смартфона Honor Magic 2 с шестью модулями камер. Honor Magic 2 получит три камеры спереди и три сзади.

Тройная тыльная камера сочетает основной датчик разрешением 16 Мп, вспомогательный датчик на 24 Мп и телефото объектив с датчиком на 16 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп. Кроме этого, у новинки есть два датчика для трехмерного сканирования Time of Flight (TOF) лиц пользователей. Доступ к фронтальной камере открывается сдвиганием экрана, как на Xiaomi Mi Mix 3. Таким образом, общее количество камер на этом телефоне - 6.

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