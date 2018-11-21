Конкурент Amazon. Компания Xiaomi готовится выйти на новый сенгмент рынка

Китайская Xiaomi намеревается в скором времени представить собственную электронную книгу.
Таким образом, у Amazon Kindle может появиться достойный конкурент, пишет GizmoChina.
Глава отдела разработок новых продуктов Xiaomi Ли Чуанки, общаясь с поклонниками на форуме, позитивно высказался на тему электронных книг. Кроме того, он намекнул на интерес Xiaomi к этому сегменты гаджетов.
На том же форуме инженеры компании заявили, что Xiaomi разрабатывала прототип подобного устройства еще в 2017 году, но в то время компания была занята другими продуктами. В то время китайская компания уделяла особое внимание продуктам для умного дома.
Тепер же Xiaomi готовится расширить свою сферу охвата и обратить внимание на более ориентированных на бизнес пользователей. Журналисты уверяют, что Xiaomi должна переосмыслить идею Kindle и понять потребности рынка.
Сегодня компания является одной из самых быстро развивающихся в мире, она получает примерно половину дохода от продаж за пределами Китая. Залог ее успеха в огромном ассортименте товаров, которые предлагаются с минимальной накруткой. Среди ее продуктов: обувь, очистители воздуха, лампы, зубные щетки и многое другое.
Источники в компании дали понять, что Xiaomi не отказывается от идеи разработки электронных книг, они просто ждут подходящего времени. Есть вероятность, что Xiaomi переосмыслит концепцию и удовлетворит пользователей необычной электронной книгой.
Журнал НВ
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