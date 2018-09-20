Компания Samsung представила смартфон с тремя основными камерами

Samsung Electronics представила официально свой первый смартфон с тройной основной камерой - модель Galaxy A7 (2018).

Таким образом, новые для Samsung камеры появились впервые в среднем ценовом сегменте, а не во флагманской линейке, пишет GSMArena.

Samsung Galaxy A7 версии 2018 года оснащен 6-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением 2220x1080 пикселей (Full HD+). Внутри установлен восьмиядерный процессор с частотой 2.2 ГГц. Вероятно, речь идет о фирменном чипе Exynos 7885, но процессоры, как и объемы памяти, могут меняться в зависимости от региона. Гаджет поставляется в трех различных конфигурациях памяти: 4 ГБ/64 ГБ, 4 ГБ/128 ГБ или 6 ГБ/128 ГБ.

Центральным элементом Galaxy A7 этого года является тройная установка камеры. Система из трех объективов, включает в себя основной сенсор на 24 Мп с диафрагмой f/1.7, вспомогательный широкоугольный датчик на 8 Мп со светосилой f/2.4 и третьим стал модуль на 5 Мп с апертурой f/2.2, отвечающий за анализ глубины сцены. Фронтальная камера тоже 24-мегапиксельная (f/2.2), а кроме фильтров разработчики добавили анимированные эмодзи.

Смартфон оснащен батареей емкостью 3,300 мАч и работает под управлением Android 8.0 из коробки с Samsung Experience сверху. Что касается биометрической безопасности, корейский гигант на этот раз интегрировал считыватель отпечатков пальцев в правую сторону рамки.

Samsung Galaxy A7 (2018) предлагает слегка изогнутую переднюю и стеклянную заднюю панели, в то время как подробностей о боковых рамках нет. Но, поскольку у модели нет антенных линий, вероятно, рама сделана из пластика. Доступные цвета: синий, черный, золотой и розовый.

Первоначально телефон будет запущен в продажу на некоторых европейских и азиатских рынках по цене $407. Рынок сбыта постепенно расширится осенью этого года. Также журналисты отмечают, что Samsung проведет еще одно мероприятие 11 октября, на котором расскажет больше о ценах и стратегии продвижения Samsung Galaxy A7 (2018).