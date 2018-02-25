Компания Samsung показала флагманские смартфоны Galaxy S9 и Galaxy S9+

За день до открытия крупнейшей выставки Mobile World Congress в Барселоне компания Samsung представила новое поколение своих флагманских смартфонов - Galaxy S9 и Galaxy S9+.

Новые флагманские смартфоны южнокорейского гиганта представил президент мобильного подразделения Samsung Ко Дон Джин (Koh Dong-jin), более известный как Ди Джей Ко. Презентация началась с рассказа об истории компании и о том, что все гаджеты компании будут объединены в единую экосистему. Также были отмечены новые сенсоры, которые позволяют отслеживать сердечный ритм.

"Samsung делает удивительные гаджеты, но только в руках людей они начинают творить чудеса", - подчеркнул представитель Samsung.

По словам Ди Джей Ко, люди делают на свои смартфоны 1,3 триллиона фотографий. Поэтому Samsung заявляет о "новом типе смартфонов", которые позволят делать фотографии вне зависимости от освещения.

В сенсор камеры нового флагмана Samsung встроен чип памяти, что позволяет быстрее считывать информацию со светочувствительной матрицы. Это позволяет снимать Full HD-видео на скорости до 480 кадров в секунду. Сенсор также поддерживает быстрый фазовый автофокус Super PD и технологию Smart WDR, которая позволяет объединять несколько пикселей в один для повышения качества изображения при плохом освещении.

"Новая камера S9 работает так же, как глаз человека", - уверяют представители Samsung. Это достигается благодаря технологии изменяемой апертуры.

На презентации также сделали акцент на Infinity-дисплей Samsung, который сделали "еще лучше". Кроме того, представители Samsung заверили, что безопасность смартфонов увеличится за счет технологии распознавания лица и распознавания радужки глаза.

На презентации также продемонстрировали технологию дополненной реальности от Samsung.

В Европе будут продаваться модели черного, синего и лилового цвета. Кстати, именно в лиловом цвете и была выполнена сцена на презентации Samsung Galaxy S9/S9 Plus.

Детальные характеристики и фото обеих новинок утекли в сеть за несколько дней до презентации.

Характеристики Samsung Galaxy S9/S9 Plus

Модель: Galaxy S9/S9 Plus;

Экран: Infinity Display с соотношением сторон 18,5:9, разрешение – 1440 x 2960 точек, диагональ – 5,8 дюймов/6,2 дюйма;

ОС: Android 8.0 Oreo с оболочкой Samsung Experience 9;

Процессор: Exynos 9810 Octa (4x2.9 ГГц и 4x1.9 ГГц Cortex-A55) для региона EMEA и Qualcomm MSM8998 Snapdragon 845 (4x2.8 ГГц Cortex-A75 и 4x1.8 ГГц Cortex-A55) для США и Китая;

ОЗУ: 4 ГБ/6 ГБ;

Основная камера: 12 МП (f/1.5, 26 мм, 1/2.5", 1.4 µm), запись видео в Super Slow-mo/ 12 МП (f/1.6, 26 мм, 1/2.55", 1.4 µm) + 12 МП (f/2.4, 52 мм, 1/3.6", 1 µm), двукратный оптический зум, запись видео в Super Slow-mo;

Фронтальная камера: 8 МП, диафрагма f/1.6;

Аккумулятор: 3000 мА-ч/3500 мА-ч;

Корпус: защита от пыли и влаги IP68 (по другой версии – IPX8), материалы – стекло Gorilla 5, алюминий;

Цвета: Midnight Black, Purple Purple, Coral Blue, Titanium Grey (для некоторых рынков);

Дополнительно: стереодинамики AKG, аудиовыход, дактилоскопический сканер, сканер радужной оболочки и распознавание лиц.

Бенчмарки показывают, что Samsung Galaxy S9 Plus станет самым производительным смартфоном на данный момент.