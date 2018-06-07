Компания Parrot представила складной квадрокоптер для видеосъемки

На пресс-конференции в Нью-Йорке 6 июня был показан дрон Parrot Anafi, который специально создан для аэрофотосъемки и видеосъемки.

Новинка способна снимать видео в разрешении 4K, сообщает Digital Trends.

Предыдущие дроны от Parrot создавались скорее для развлечения, чем для захвата видео. Однако модель Anafi ориентирована на другой сегмент рынка. Новый дрон может снимать видео в разрешении 4K, разгоняться до 55 километров в час и работать от одного заряда в течение 25 минут.

Первой и наиболее заметной из новинок является способность Anafi снимать видео с высоким динамическим диапазоном (HDR). Это означает, что камера может одновременно захватывать видео с несколькими уровнями экспозиции и смешивать все эти экспозиции вместе, чтобы создать ролик с очень хорошим контрастом. Anafi - это первый беспилотник потребительского уровня с возможностями HDR-видео. Это позволяет новинке от Parrot конкурировать с DJI.

Anafi оснащен 3-осевым карданным стабилизатором, который имеет 180 градусов свободы наклона. Эта функция дает более широкий диапазон свободы творчества во время съемки, а также позволяет захватывать кадры сверху или снизу.

Еще одной необычной особенностью, которую может похвастать Anafi, является цифровой снимок без потерь качества. Функционально это позволяет вам увеличить объект съемки, не приближаясь к нему, что может пригодиться, скажем, для съемок дикой природы. Стоит упомянуть, что Anafi при этом еще и относительно тихий для квадрокоптера.

Квадрокоптер массой 320 грамм имеет складные плечи для роторов. Два плеча разной длины крепятся к передней части дрона и в сложенном состоянии полностью прижимаются к корпусу. Кроме того, у дрона складываются и винты. Parrot Anafi поступит в продажу 1 июля по цене $699.