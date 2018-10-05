Компания LG занялась разработкой складного смартфона

Руководство LG Electronics призналось, что компания уже разрабатывает собственный складной смартфон с гибким дисплеем.

Об этом генеральный директор LG Mobile Хванг Жеонг-Хван заявил журналистам вскоре после презентации флагманского смартфона LG V40 ThinQ, сообщает Android Authority.

Однако маловероятно, что LG скоро выпустит такой телефон. В этом же заявлении генеральный директор сказал, что компания не ориентирована на то, чтобы быть первой, выпустившей складное устройство. Вместо этого в LG будут ждать, пока у них появится продукт, который станет привлекательным для клиентов.

Журналисты отмечают, что существуют патенты LG, подробно описывающие складные телефоны. Тем не менее, официально о планах по созданию такого гаджета заявлено впервые.

"LG может принять правильное решение, держась в тени, пока у него не будет лучшего представления о рынке. В то время как Samsung неоднократно заявляла, что ее складной телефон обеспечит уникальный и полезный пользовательский опыт, на самом деле пока еще нет способа узнать, как рынок будет реагировать на такое устройство", - подчеркивают журналисты Android Authority.

Смартфон LG появится уже после аналогичных продуктов Samsung и Huawei, и у компании будет возможность оценить реальный спрос на подобные аппараты.

Ранее НВ сообщало, что компания Samsung довольно давно работает над складным смартфоном, и кажется, что устройство находится в шаге от публичного дебюта. Согласно последнему отчету корейских источников, Samsung представит свой смартфон в ноябре 2018 года.

Другие производители смартфонов, такие как Huawei и ZTE, также наращивают свои усилия по созданию складного смартфона. Lenovo, еще одна китайская компания, также работает над складным смартфоном, который недавно просочился в видео.

Интересно, что в 2013 году LG выпустила смартфон LG G Flex с гибким POLED-экраном. Сам смартфон не гнулся, но был изогнутой формы, которая соответствовала изгибам лица пользователя во время разговора.