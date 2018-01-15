Компания Huawei запатентовала сенсорную рамку для умных часов

Всемирная организация интеллектуальной собственности выдала компании Huawei патент, в котором описываются смарт-часы с сенсорным безелем.

В заявке описывается, что рамка вокруг экрана часов разделена на 8 секторов, каждый из которых выполняет определенную функцию, пишет GizmoChina.

В описании компания приводит некоторые примеры использования. В частности, смахивание верхнего правого сектора по часовой стрелке и против нее приводит к смахиванию экранов вверх и вниз соответственно. Также можно масштабировать изображение, используя противоположные секторы безеля.

Отмечается, что смарт-часы с сенсорной рамкой могут быть выполнены из стали, пластика, алюминия и керамики, а ремешок — из кожи или резины. Отмечается, что новый тип управления умными часами должна поддерживать будущая ОС Android Wear 3.0.

Когда именно компания Huawei планирует выпустить умные часы с сенсорным безелем - неизвестно. Отметим, что компания выпустила уже два поколения часов Huawei Watch.

Ранее НВ сообщало, что чиновникам в США предлагают запретить пользоваться в правительственных учреждениях смартфонами и другими гаджетами от брендов Huawei и ZTE. Документ под названием "Закон США о государственных связях" представил сенатор от штата Техас Майк Конвей.