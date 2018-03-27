68 мегапикселей. Компания Huawei представила флагманские смартфоны P20 и P20 Pro

Сегодня, 27 марта, компания Huawei представила в Париже новые флагманские смартфоны, призванные конкурировать с Samsung Galaxy S9 и Apple iPhone X.

На мероприятие в Большом дворце (Grand Palais) в Париже в дождливый день 27 марта собрались около тысячи журналистов.

В начале презентации исполнительный директор Huawei Ричард Ю рассказал о росте продаж смартфонов компании, а также о высоком месте Huawei среди IT-компаний мира. По уверениям Ю, компания ориентирована на борьбу с Apple и Samsung. Ю заявил, что Huawei, который является третьим по величине производителем смартфонов по доле рынка, может стать вторым по величине "в течение одного-двух лет".

В дальнейшем основной акцент Ричард Ю сделал на возможностях камер смартфона. И это не удивительно - к примеру, основная камера модели P20 Pro получила тройной модуль с разрешением 68 мегапикселей.

Основной цветной модуль получил разрешение 40 Мп, дополнительный телефото-модуль на 8 Мп обеспечит 5-кратный оптический зум, плюс предусмотрен 20-мегапиксельный черно-белый сенсор, выполняющий вспомогательную роль как у предыдущих поколений смартфонов Huawei с двойной камерой. Апертура модулей составляет f/1.8, f/1.6 и f/2.4.

Компания Huawei дополнила камеру на смартфоне P20 Pro поддержкой функции Light Fusion для съемки в условиях недостаточной освещенности, сенсором ИК-RGB, а также лазерной системой автоматический фокусировки.

Huawei P20 Pro получил 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч, есть быстрая зарядка SuperCharge. Также отмечается наличие порта USB Type-C 3.1 и защита от воды и пыли с рейтингом IP67. Huawei P20 Pro оснащается 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2244 x 1080 пикселей, с соотношением сторон 18,7:9.

Аппаратной основой Huawei P20 и P20 Pro стал процессор Kirin 970 с поддержкой искусственного интеллекта. Благодаря ему в смартфонах реализованы устранение шума при разговорах, шопинг через камеру и обработку фото в приложении Prisma прямо на смартфоне. Программная основа флагмана – Android 8.1 Oreo с прошивкой EMUI 8.1.

Huawei P20 отличается 5,8-дюймовым дисплеем, двойной основной камерой Leica на 20+12 Мп, 4 ГБ оперативной памяти, аккумулятором на 3400 мАч. Оба устройства предлагают датчик отпечатков пальцев, установленный на передней панели, который можно использовать для навигации в интерфейсе.

Интересно, что компания Huawei скопировала решение Apple с вырезом в экране iPhone X. У обеих моделей в вырезе расположена фронтальная камера на 24 Мп.

Huawei P20 и P20 Pro будут доступны в черном, золотистом, синем и сиреневом цветах. Старт продаж запланирован на второй квартал 2018 года. Официальные цены устройств не названы.

Ранее НВ сообщало, что Xiaomi представила 27 марта свой новый флагманский безрамочный смартфон Mi Mix 2S. Смартфон получил двойную основную камеру, а также стал первым гаджетом Xiaomi с беспроводной зарядкой.