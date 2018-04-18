Компания Huawei отказалась продавать чипы Kirin другим производителям смартфонов

На конференции аналитиков в китайском Шеньчжене представитель Huawei сообщил, что компания не собирается продавать свои процессоры Kirin сторонним производителям.

С таким заявлением выступил главный исполнительный директор Huawei Investment & Holding Co Чжицзюнь Сюй, сообщает GizChina.

По его словам, эти чипы были сделаны, чтобы выделить на рынке телефоны Huawei и обеспечить более низкие издержки для них.

Бизнес смартфонов Huawei придерживается стратегии совместного использования нескольких микросхем. Используя различные модели, сделанные Qualcomm, MediaTek и собственный чип Kirin, они могут проектировать разные телефоны, ориентированные на разных клиентов и выходящие в разных ценовых сегментах. Вероятно, компания считает это своим преимуществом перед конкурентами.

Чжицзюнь Сюй добавил, что расходы на исследования и разработки Huawei в 2017 году составили 89,7 млрд. Юаней ($14,27 млрд). В течение следующего десятилетия Huawei будет продолжать выделять 15% своих доходов от продаж на новые исследования.

Отметим, абсолютным лидером на рынке процессоров является Qualcomm. Он обеспечивает самые мощные чипы с точки зрения производительности. Но MediaTek делает все возможное, чтобы предложить более или менее конкурентоспособные SoC. Если американская компания поставляет лучшие чипы, то тайваньский производитель предлагает самые дешевые. Среди небольшого числа других производителей мобильных процессоров - Samsung со своей линейкой Exynos, Huawei со своей линией Kirin и Xiaomi с недавно созданной линейкой Surge.

Ранее НВ сообщало, что на сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA опубликовали характеристики смартфона Huawei Honor 10. Предстоящий флагман Honor 10 будет иметь вырез в верхней области дисплея, как и Huawei P20. Это подтверждается и тем фактом, что Honor 10 получит 5,84” дисплей с разрешением 2280 х 1080 точек. Такое соотношение числа пикселей свидетельствует о наличии выреза.