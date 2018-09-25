Компания HMD готовит смартфон Nokia 7.1 без выреза в экране

Судя по всему, компания HMD Global готовится к запуску не одного, а двух новых смартфонов на процессоре Snapdragon 710.

Точно известно, что одно из этих устройств - Nokia 7.1 Plus, а вот второе, вероятно - Nokia 7.1, пишет GizChina.

В отличие от Nokia 7 Plus, вариаант Nokia 7.1 получит процессор Snapdragon 710, который заменит Snapdragon 660. Наряду с этим, смартфон будет оснащен 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Гаджет может получить большую батарею и поставляться с Android 9 Pie из коробки.

Как и обычный Nokia 7.1, 7.1 Plus получит Snapdragon 710. Тем не менее, вариант Plus должен предлагать больший объем оперативной памяти и хранилища. Кроме того, он должен похвастаться чуть большим дисплеем с соотношением 19:9.

Ресурс My Smart Price опубликовал снимок предполагаемого Nokia 7.1. На фотографии видна задняя часть смартфона, судя по всему, она сделана из металла.

Новинку оснастят двойной основной камерой и сканером отпечатков пальцев. Кроме этого, смартфон, как и предыдущие устройства Nokia, выйдет в рамках программы Android One. Представить смартфон могут уже 4 октября на мероприятии в Лондоне.

Ранее НВ сообщало, что Nokia также работает над собственным игровым смартфоном. Индийское подразделение компании разместило тизер о планах по созданию телефона, специально предназначенного для игр. 10-секундный клип показывает несколько игровых сцен и контур смартфона, подсвеченного тремя синими огнями.