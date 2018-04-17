Компания HMD готовит к выходу смартфон Nokia X

27 апреля на мероприятии в Китае представят загадочный смартфон Nokia X.

Реклама телефона уже появилась на рекламных лайтбоксах и в кинотеатрах страны, пишет PhoneArena.

По слухам, Nokia X будет выпускаться в вариантах с 4 ГБ и 6 ГБ ОЗУ, а также получит процессоры Qualcomm Snapdragon или MediaTek. Также говорят, что это может быть смартфон среднего класса, а не конкурент iPhone X.

Известно также, что новинка будет предлагаться с операционной системой Android 8.х Oreo. Прочие характеристики держатся в секрете.

Напомним, что еще в 2014 году, после того, как Microsoft купила мобильное подразделение Nokia, компания выпустила несколько устройств на базе Android под названием Nokia X. Все они были недорогими моделями, которые не впечатлили клиентов.

Скорее всего, новый Nokia X не имеет ничего общего со старыми телефонами. Вероятно также, что X в названии смартфона стоит читать как "ex", а не "десять", как это рекомендуют для iPhone X.

Ранее НВ сообщало, что источники рассекретили полные характеристики флагманского смартфона Nokia 9. Одним из новшеств станет тройная основная камера. Модули тройной основной камеры с логотипом Zeiss получат разрешение 41, 20 и 9,7 Мп. Последний датчик будет черно-белым. Диафрагма колеблется от F/1,5 до F/2,4, предусмотрена система оптической стабилизации.