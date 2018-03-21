Компания Google покупает стартап по созданию фотокамер Lytro за 40 миллионов долларов - СМИ

Google приобретает компанию Lytro, которая разрабатывает технологию фотографии светового поля, когда матрица с помощью системы микролинз фиксирует полную информацию о световом поле объекта съемки.

Предполагается, что активы сделки включают в себя 59 патентов Lytro, связанных с технологией светового поля, пишет TechCrunch со ссылкой на свои источники.

Один источник описал сделку как "продажу актива" Lytro за сумму не более 40 миллионов долларов. Другой источник отметил, что не все сотрудники остаются в компании: некоторые из них уже ушли.

Продажу называют относительной неудачей для Lytro. По данным PitchBook, стартап привлек чуть более $200 миллионов и был оценен примерно в $360 миллионов в 2017 году. Его инвесторами являются Андрессен Горовиц, Foxconn, GV, Greylock, NEA, Qualcomm Ventures и многие другие.

Lytro - цифровой фотоаппарат, в основе технологии которого лежит теория светового поля, согласно которой сенсор камеры записывает не только информацию о цвете и интенсивности света, но также и векторную информацию о направлении света в каждой точке изображения. Ключевой особенностью камеры является возможность настраивать фокус изображения после того, как снимок уже был сделан. Первый аппарат поступил в продажу в октябре 2011 года.

Это технология особенно полезна для VR, где более плоские изображения могут вызывать морскую болезнь, потому что они не двигаются вместе с зрителем. Но такая технология обработки изображений также имеет долгосрочный потенциал для применения в самых разных сферах.

Теоретически, камеры светового поля могут иметь серьезные преимущества перед обычными. Они могут работать намного быстрее обычных, так как им не нужно тратить время на фокусировку. Также возможность перефокусировки уменьшает проблемы с низкой глубиной резкости при максимально открытой диафрагме.

Добавим, что автор книги Inside Apple утверждал в 2012 году, что Стив Джобс незадолго до смерти заинтересовался компанией Lytro. Судя по данным источника, Джобс встречался с исполнительным директором Lytro, Реном Энджи и обсуждал с ним инновационную технологию пленоптической фотографии. Энджи продемонстрировал образцы, рассказал, как это работает, и в итоге глава Apple предложил ему подумать о сотрудничестве.