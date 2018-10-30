Компания DJI представила свой первый беспилотник для спасательных операций

DJI показала квадрокоптер Mavic 2 Pro Enterprise, который предназначен для профессионального использования, в том числе - спасателями.
Новинка отличается от других дронов семейства возможностью крепежа аксессуаров к верхней части, сообщает New Atlas.
"Mavic 2 Enterprise - это самый мощный в мире коммерческий дрон, предназначенный для удовлетворения эксплуатационных потребностей наших партнеров в отрасли, а также компаний, которые сейчас готовятся к использованию преимуществ технологии беспилотных летательных аппаратов. Оборудование и программное обеспечение DJI стали стандартом для авиационных инноваций по всему миру", - отметил президент DJI Роджер Ло.
Новая модель похожа на Mavic 2 Zoom. Она оснащена камерой разрешением 12 Мп с 2-кратным оптическим и 3-кратным цифровым зумом, закрепленной на стабилизированной трехосной подвеске. Максимальная скорость новинки составляет 72 км/ч, а время полета - 31 минуту.
Новым в этой версии беспилотника является самонагревающаяся батарея, которая позволяет работать при температурах до -10°C. Система FlightAutonomy использует данные с восьми датчиков высокого разрешения и двух ИК-датчиков для предотвращения столкновений.
Аппарат поддерживает модульную нагрузку, которая может включать прожектор со световым потоком 2400 лм, громкоговоритель мощностью 100 децибел с функцией воспроизведения записи и стробоскоп для ночных заданий или предупреждения самолетов о присутствии дрона, видимый на расстоянии до 4,8 км.
Также модель Enterprise оснастили накопителем на 24 ГБ, который защитили паролем, а также более строгими системами безопасности, которые будут предотвращать возможность перехвата управления.
Цена Mavic 2 Enterprise — $1999. В комплект входит дрон, пульт дистанционного управления, одна батарея, все три модульные нагрузки и кейс для транспортировки.
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