Компания Dell анонсировала самый мощный ноутбук в мире

Dell анонсировала обновленные ноутбуки Precision Workstations, которые были переработаны, чтобы быть "тоньше, легче, меньше и готовыми к виртуальной реальности".

Новые Dell Precision 7730 и 7530 - это самые мощные мобильные рабочие станции в мире, сообщает MSPoweruser.

Модели оснащены процессорами Intel Core и Xeon, графикой AMD Radeon WX и профессиональной графикой NVIDIA Quadro, памятью SuperSpeed ​​на 3200 МГц и самой большой оперативной памятью для ноутбука - до 128 ГБ. Precision 7530 также предлагает самую большую емкость SSD для 15-дюймовой мобильной рабочей станции: до 6 терабайт.

Эти ноутбуки рассчитаны на работу с высокой нагрузкой вроде монтажа видео, 3D-графики или работы с базами данных.

Также компания представила новые мобильные рабочие станции Dell Precision 5530 2-в-1 и Dell Precision 5530. Это улучшенные версии ноутбуков Dell XPS 15 2-в-1 и Dell XPS 15 соответственно. Dell Precision 5530 2-в-1 является самой маленькой в мире 15-дюймовой рабочей станцией дисплеем InfinityEdge 4K Ultra HD следующего поколения. Dell Precision 5530 получила графику NVIDIA Quadro P2000, до 32 ГБ оперативной памяти и SSD до 4 ТБ.

Полностью настраиваемая 15-дюймовая мобильная рабочая станция Dell Precision 3530 оснащена процессорами Intel Core и следующего поколения Xeon, скоростью памяти до 2666 МГц и профессиональной графикой NVIDIA Quadro P600. Она также оснащена широким спектром возможностей подключения, включая HDMI 2.0, Thunderbolt и VGA.

Добавим, что модели Dell Precision 3530, 5530, 7530, 7730 будут доступны официальном сайте с 22 мая, по цене от $1049, $1459, $1119 и $1519 соответственно.