21 сентября 2018, пятница

Компания Amazon представила "умную" микроволновку

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Amazon показала собственную микроволновку с Alexa

Amazon показала собственную микроволновку с Alexa

Amazon провела аппаратное мероприятие, на котором были показаны анонсы новых продуктов, в том числе - новые колонки Echo и микроволновая печь.

Во многих отношениях событие было демонстрацией того, как далеко зашла Alexa за четыре года с тех пор, как помощник от Amazon был впервые представлен в 2014 году, пишет The Verge

Технология эволюционировала далеко за пределы своих ранних возможностей на оригинальном динамике Echo. В частности, теперь Alexa доступна на микроволновке Basics Microwave с голосовым управлением. По сути, это обычная микроволновка, которая распознает команды пользователя с помощью встроенного голосового помощника Alexa.

Гаджет использует новый комплект Alexa Connect, который также будет доступен для сторонних производителей устройств. Комплект включает в себя модуль Wi-Fi и Bluetooth LE, который содержит программное обеспечение, написанное и управляемое Amazon. Это ПО подключается к облачным службам, управляемым Amazon.

В гаджете есть встроенная кнопка Ask Alexa, с помощью которой можно давать микроволновке с ассистентом простые команды. Помимо этого, разработчики интегрировали в микроволновку кнопку Dash, которая позволяет автоматически заказывать продукты, когда они заканчиваются.

"Здесь нет настоящего микрофона; микроволновая печь подключается к вашим устройствам Echo через Bluetooth. Так как это делает кухонный прибор лучше, спросите вы? Микроволновая печь AmazonBasics включает в себя десятки быстрых голосовых пресетов, поэтому вы можете готовить, просто спросив Alexa", - рассказали на презентации.

Стоимость микроволновки — $60. Компания планирует начать поставки в США до конца 2018 года. О продажах микроволновки в других странах в Amazon не сообщили.

Также среди новинок компании настенные часы Echo Wall Clock ($30), "умная" розетка Smart Plug ($25), сабвуфер Echo Sub с функцией многокомнатного звука ($130)

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