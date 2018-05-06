Вот так загнули. Когда на рынке появятся гибкие смартфоны

Технология из фантастического будущего совсем скоро может стать реальностью. Над этим уже трудится несколько передовых производителей.

В конце прошлого года появилось много слухов о планах производителей смартфонов выпустить модели с гибкими экранами. После CES слухи подогрелись информацией о том, что Samsung показывала прототип такого устройства за закрытыми дверями. Накануне анонса флагмана компании слухи всколыхнулись в очередной раз - заговорили, что в этом году компания может представить третий, особо необычный флагман за много денег. Наконец, недавно стало известно о том, что Apple очень активно работает над гибким iPhone. Как сообщает Strategy Analytics, в следующем году поставки гибких смартфонов должны составить 700 тыс. штук.

НВ собрало все, что известно о планах производителей по выпуску гибких смартфонов на данный момент.

Первые прототипы гибких дисплеев появились на выставках электроники уже несколько лет как. Но с тех пор много воды утекло, а гибкие смартфоны так и не были выпущены. Проблема не только и не столько в экранах (в конце концов, та же LG давно хвастает качественными тонкими OLED-панелями, которые гнутся без проблем в любую сторону), но и в других компонентах. Все мировые лидеры рынка смартфонов стремятся разработать собственный гибкий девайс. Первые коммерческие образцы должны появиться на рынке не раньше конца этого года, но более реалистично, что это произойдет примерно через год. Главный вопрос - кто будет первым победителем в очередном витке гонки вооружений.

Кстати, не путайте гибкий смартфон со складным. Складной смартфон - это, например, ZTE Axon M (на фото ниже), мы еще будем упоминать его в тексте.

Huawei

В 2017 году глава потребительского подразделения Ричард Ю Huawei подтвердил планы компании по выпуску гибкого устройства и похвастался, что уже есть прототип, не совсем готовый, правда.

В начале апреля текущего года ресурс DigiTimes сообщил, что все производители наращивают усилия в этой сфере, однако первым будет именно Huawei. Насколько это реально - пока непонятно, ведь Samsung занимается производством дисплеев и многих других компонентов, а китайский конкурент - нет. Но злые языки (или все-таки добрые?) поговаривают, что Huawei это удастся уже в конце 2018 года.

Ни прототипа, ни изображений будущего гибкого смартфона Huawei пока никто не видел.

Samsung

В январе интернет облетела новость, что Samsung в рамках CES 2018 (одна из крупнейших выставок потребительской электроники, проходит ежегодно в январе в Лас-Вегасе) за закрытыми дверями показывал некоторым клиентам прототип гибкого смартфона.

По слухам, модели было две - с изгибом вовнутрь и наружу. Первая обладает большей кривизной изгиба. По словам другого источника, гостей на этом мероприятии для партнеров было больше обычного, что, считает источник, указывает на то, что разработка находится на финальной стадии. Производство должно быть запущено в ноябре.

Позже в этом году, накануне выставки MWC 2018 (Mobile World Congress - главная выставка в сфере мобильных устройств) и анонса Samsung Galaxy S9/S9+ аналитик Эльдар Муртазин писал, что ранний запуск флагманов обусловлен тем, что в течение года компания планирует показать некое третье устройство, Galaxy X, которое будет не похоже на все, что есть на рынке. Однако состоянием на конец февраля 2018 компания еще не была уверена, что лонч загадочного устройства (коим вполне мог оказаться гибкий смартфон) состоится в этом году.

Позже стало известно о том, что коммерческий запуск гибкого смартфона в Samsung все-таки решили отложить на 2019 год. Ключевой проблемой в новой модели в компании называют разработку удобного пользовательского интерфейса.

В интернете бродили разные описания потенциальных гибких гаджетов Samsung. Первый - это фактически раскладушка, дизайн которой компания успела запатентовать.

Второй - раскладушка в духе ZTE Axon M. И это уже больше похоже на правду. В частности в том, что касается интерфейса будущего устройства. По слухам, компания может использовать “второй” экран как место под большую и удобную клавиатуру.

Наконец, буквально на днях стало известно, что модель все-таки будет выглядеть как на картинке выше, у нее также будет внешний 3,5-дюймовый дисплей.

Проект по разработке гибкого смартфона получил кодовое название Winner, поставка компонентов запланирована на конец ноября, сборка, вероятно, займет три месяца. Итого, согласно прогнозам, модель должна быть представлена в конце февраля. Компания рассчитывает произвести 30 000 до 500 000 штук.

Кстати, в 2011 году Samsung дразнила концептуальным видео о том, каким будет смартфон будущего. Посмотрите это видео. Концепт до сих пор не стал реальностью, хотя идея выглядит очень заманчиво.

Более того, компания сейчас активнее всего использует изогнутые экраны в своих флагманских смартфонах, благодаря чему те существенно выделяются среди всего, что есть на рынке.

Apple

Apple разрабатывает гибкий смартфон в партнерстве с LG, которая должна будет стать поставщиком дисплеев для iPhone. Насколько хорошо сложится партнерство, пока непонятно. С одной стороны, Apple инвестировала 2,7 млрд долларов в новый завод для LG Display. С другой - недавно стало известно, что у LG есть проблемы с производством дисплеев для Apple на данный момент. Компания должна была стать вторым поставщиком экранов для iPhone (в частности, поставлять их для старшей модели с диагональю 6,5 дюйма), но производство уже не справляется. Непонятно, есть ли какие-то угрозы для производства гибких дисплеев.

По прогнозам аналитиков, компания представит гибкий iPhone в 2020 году. Полугодом ранее ходили слухи о 2019-м.

Известно, что Apple запатентовала устройство в виде книжки. То есть как Samsung и конкуренты.

LG

О планах LG по выпуску смартфона с гибким экраном также известно уже давненько. Более того, именно эта компания была первой и единственной, кто уже это сделал.

LG G Flex был неоднозначным устройством - с большим изогнутым дисплеем, космической ценой и без большой потенциальной аудитории. Корпус смартфона мог немного изгибаться под давлением (а пластик - самовосстанавливаться), на него даже можно было садиться. Но так как линейка заглохла на G Flex 2, похоже, что в компании надолго отложили идею в шкаф.

И вот публикации последних месяцев говорят о том, что LG взялась за гибкий смартфон всерьез. Есть как минимум два патента на такое устройство. Первый - смартфоно-планшет с гибким экраном, который можно сложить пополам.

Второй - смартфон с экраном, который огибает корпус. Безусловно, это не то же самое, что и полноценная гибкая конструкция, но это гибкий дисплей в действии.

И остальные

Планы по выпуску гибких смартфонов озвучивали и другие производители. В их числе - Lenovo, ZTE, Xiaomi и Doogee.

Последние заявляли о том, что гибкая модель появится в конце 2018 года и будет носить название Mix 3. В это достаточно сложно поверить, но если вспомнить, что первое устройство с подэкранным сканером отпечатков пальцев показал бренд Vivo, а Doogee (и совсем не Samsung или Apple) подоспела вслед за ней, возможно, громкое заявление не лишено оснований.

Xiaomi запатентовала раскладушку, которая раскрывается на 160 градусов.

Lenovo в рамках Lenovo Tech World 2016 показывала прототипы гибких смартфонов и планшетов. Первый умеет превращаться в смарт-браслет, второй - во смартфон.

О сроках выпуска этих устройств (да и будут ли они в принципе) ничего не слышно.

О Microsoft также ходят слухи, что компания работает над складным смартфоном. Будет ли это модель с дисплеем как у ZTE Axon M или полноценная гибкая конструкция - пока непонятно. В интернете пробегали такие изображения.

Что волнует меня не меньше даты выхода первых гибких смартфонов, так это вопрос прочности. Во времена популярности слайдеров самой типичной поломкой были проблемы со шлейфом - он часто перетирался. Монолитные корпуса смартфонов заставили забыть о физических проблемах в устройствах (битые экраны не в счет, они и на кнопочных телефонах случались), но появление гибких конструкций вполне может напомнить о тех суровых временах.