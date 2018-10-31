Китайские тролли. Xiaomi раскритиковала новый смартфон от бренда OnePlus

Индийское подразделение Xiaomi начало активно продвигать смартфон Pocophone F1, подчеркивая его преимущества перед OnePlus 6T.

Смартфон от Xiaomi стоит дешевле, но предлагает сравнимые с моделью 6T характеристики, сообщает PhoneArena.

Компания Xiaomi и ее бренд Poco являются региональным лидером в Индии в общем объеме поставок смартфонов. Видимо, поэтому маркетологи компании осмелились выступить с троллингом не столь популярного конкурента.

Xiaomi намекает пользователям, что они не должны мириться с "переоцененным" OnePlus 6T. На данный момент в Индии Pocophone F1 с 6 ГБ оперативной памяти, Qualcomm Snapdragon 845 и большим объемом аккумулятора стоит $285, тогда как OnePlus 6T - $515.

У Poco F1 также есть гнездо для наушников, в отличие от OnePlus 6T. Казалось бы, это должно делать выбор между гаджетами очевидным, но Xiaomi "забыла" много других вещей, которые люди рассматривают перед покупкой нового телефона.

Например, 6T поставляется с изящным вырезом и выдающимся отношением экрана к корпусу, в то время как Poco F1 по какой-то причине имеет очень широкий дисплей, а также значительно более толстый подбородок.

"Нам стоит похвалить интересную, эффективную и правдивую рекламную кампанию Poco India. Компания даже пыталась раздавать бесплатные калькуляторы, чтобы люди могли сами посчитать, что смартфон Poco F1 предлагает больше за меньшую сумму", - отмечают журналисты PhoneArena.