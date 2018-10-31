31 октября 2018, среда

Китайские тролли. Xiaomi раскритиковала новый смартфон от бренда OnePlus

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Xiaomi напомнила и об объеме батареи

Xiaomi напомнила и об объеме батареи

Индийское подразделение Xiaomi начало активно продвигать смартфон Pocophone F1, подчеркивая его преимущества перед OnePlus 6T.

Смартфон от Xiaomi стоит дешевле, но предлагает сравнимые с моделью 6T характеристики, сообщает PhoneArena

Компания Xiaomi и ее бренд Poco являются региональным лидером в Индии в общем объеме поставок смартфонов. Видимо, поэтому маркетологи компании осмелились выступить с троллингом не столь популярного конкурента.

Xiaomi намекает пользователям, что они не должны мириться с "переоцененным" OnePlus 6T. На данный момент в Индии Pocophone F1 с 6 ГБ оперативной памяти, Qualcomm Snapdragon 845 и большим объемом аккумулятора стоит $285, тогда как OnePlus 6T - $515.

У Poco F1 также есть гнездо для наушников, в отличие от OnePlus 6T. Казалось бы, это должно делать выбор между гаджетами очевидным, но Xiaomi "забыла" много других вещей, которые люди рассматривают перед покупкой нового телефона.

Например, 6T поставляется с изящным вырезом и выдающимся отношением экрана к корпусу, в то время как Poco F1 по какой-то причине имеет очень широкий дисплей, а также значительно более толстый подбородок.

"Нам стоит похвалить интересную, эффективную и правдивую рекламную кампанию Poco India. Компания даже пыталась раздавать бесплатные калькуляторы, чтобы люди могли сами посчитать, что смартфон Poco F1 предлагает больше за меньшую сумму", - отмечают журналисты PhoneArena.

 

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