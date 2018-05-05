Китайские СМИ назвали цену флагманского смартфона Xiaomi Mi 7

Компания Xiaomi готовится к запуску своего нового флагманского смартфона - Mi 7, цена на который стартует от $440.

В такую сумму обойдется вариант с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной, пишет GizmoChina.

Версия с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти будет стоить 3299 юаней, то есть $520. Такие данные, судя по скриншоту, появились на некоторое время на сайте Xiaomi Mall. Однако сейчас эта информация недоступна.

Изображение подтверждает, что экран устройства получит вырез в верхней части, как у iPhone X. Предположительно, обычный Mi 7 получит экран OLED диагональю 5,6 дюйма, а увеличенная версия Mi 7 Plus экран того же типа диагональю 6,1 дюйма. Ожидается, что на вырезе на дисплее появится инфракрасная камера, которая предполагает, что устройство будет поддерживать технологию распознавания лиц.

Смартфон будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 845. Ожидается, что на телефоне будет установлена ​​16-мегапиксельная основная камера с двумя модулями.Камеры Xiaomi Mi 7 будут размещены так же, как на Xiaomi Mi MIX 2S - вертикально в верхнем левом углу, со вспышкой между двумя объективами.

На Xiaomi Mi 7 установят фирменную оболочку MIUI на базе операционной системы Android Oreo. Ожидается, что Xiaomi Mi 7 будет питаться от батареи 3,350 мАч с поддержкой Qi Wireless Charging.

Анонс флагманского смартфона должен состояться 23 мая.