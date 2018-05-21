Хьюстон, у нас проблемы. Астронавт NASA забыл SD-карту от камеры при выходе в открытый космос

При выходе в открытый космос бортинженер МКС Дрю Фьюстел не смог воспользоваться камерой GoPro, жалуясь на отсутствие карты памяти.

Переговоры Фьюстела с Центром управления полетом в Хьюстоне транслировались в прямом эфире и вызвали насмешки в сети, пишет Science Alert.

"Привет, Хьюстон, я хочу задать вопрос о GoPro очень быстро. Я нажимаю на запись, но появляется надпись "Отсутствует SD". Как мне записать видео и должен ли гореть красный сигнал?", - спросил Дрю Фьюстел.

На Земле вопрос встретили удивленной паузой, но затем объяснили астронавту, что надпись "Отсутствует SD" означает отсутствие SD-карты памяти, и лучшим решением в этой ситуации будет выключить камеру.

Дело в том, что современные камеры GoPro не имеют встроенной памяти, а астронавт, конечно, не мог быстро вернуться обратно на космическую станцию, чтобы получить SD-карту.

Если не считать этого эпизода, Фьюстел и его товарищ по команде Рикки Арнольд провели успешный выход в открытый космос. Астронавты успешно проверили и заменили два охлаждающих агрегата, которые крепятся с внешней стороны станции. Выход в открытый космос длился примерно шесть с половиной часов.

Это был уже 210 выход в открытый космос в истории МКС и третий в этом году. Следующий же выход запланирован на 14 июня. "Давайте надеяться, что к тому времени они смогут найти SD-карту, и у них будет некоторое время для съемки между важной работой по техническому обслуживанию станции", - отмечает Science Alert.