Характеристики новых Apple Airpods стали известны до анонса

Новые беспроводные наушники Apple AirPods 2 появились в базе данных организации Bluetooth SIG, которая их сертифицировала.
В списке появились модели A2031 и A2032, которые, похоже, соответствуют левому и правому AirPod, пишет MacRumors.
Номер версии аппаратного обеспечения Apple указан как REV1.1, по сравнению с аппаратным списком REV1.0 оригинальных AirPod. Из документов организации Bluetooth SIG можно понять, что новые AirPods подключаются к iPhone, iPad, или Mac с использованием Bluetooth 5.0.
По слухам, Apple работает над AirPods второго поколения с улучшенным чипом беспроводной связи, который поддерживает функции Hey Siri. AirPods с поддержкой Hey Siri были показаны в сентябрьском видео Apple при запуске iPhone, но обновленные AirPods не появлялись на сентябрьских или октябрьских мероприятиях Apple.
В отличие от наушников предыдущего поколения, AirPods 2 фигурируют в регистрационной документации Bluetooth SIG под своим коммерческим названием. Это может являться косвенным свидетельством того, что Apple готова к началу продаж и может запустить их уже до конца текущего года.
Также Apple расширила товарный знак AirPods на такую категорию, как "датчики здоровья". Можно ожидать новые возможности, ориентированные на отслеживание здоровья в AirPods 2.
Дата презентации нового поколения AirPods неизвестна, но первые AirPods были добавлены в базу данных 20 ноября 2016 года, а официально запущены 13 декабря 2016 года. Если Apple придерживается той же временной шкалы, мы могли бы увидеть новые AirPods в конце ноября или начале декабря.
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