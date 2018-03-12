Камера снизу. В сети появились новые снимки безрамочного смартфона Xiaomi Mi Mix 2S

В китайской соцсети Weibo опубликовали шпионские снимки передней и задней панели будущего смартфона Mi Mix 2S.

Если верить этим кадрам, фронтальная камера гаджета разместится на нижней грани, пишет GizmoChina.

Вид спереди предполагаемого Mi Mix 2S на новом изображении показывает, что верхняя и боковые рамки более тонкие, чем нижняя рамка. Судя по всему, фронтальная камера гаджета будет размещена на нижней панели телефона.

Представители Xiaomi недавно намекнули, что Mi Mix 2S получит беспроводную зарядку. Поскольку стеклянная задняя часть телефона имеет глянцевую поверхность, кажется, что на гаджете действительно может быть стеклянная панель, которая обеспечивает беспроводную зарядку.

Также задняя панель оснащена сканером отпечатков пальцев, хотя раньше предполагалось, что аппарат будет поставляться со сканером отпечатков пальцев под дисплеем. В верхнем левом углу установлена ​​двойная камера, которая включает в себя вертикально расположенные датчики камеры, разделенные светодиодной вспышкой.

Ранее инсайдеры в Китае уверяли, что безрамочный смартфон Xiaomi Mi Mix 2S должен получить OLED-экран с диагональю шесть дюймов и соотношением сторон 18:9, процессор Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, а также двойную основную камеру на основе фотомодулей Sony IMX363.

Интересно, что на сфотографированный экземпляр смартфона Mi Mix 2S наклеен его серийный номер и IMEI. То есть, если фотографии подлинные, речь идет о мобильном устройстве, которое уже готово к началу продаж, а не о прототипе.

Ранее НВ сообщало, что смартфон Xiaomi Mi Mix 2S представят на специальном мероприятии в Китае 27 марта 2018 года. Китайский производитель телефонов подтвердил, что гаджет получит новый процессор Qualcomm Snapdragon 845.