Калифорнийский стартап создал чехол, который превращает iPhone в детектор оружия

Стартап Royal Holdings выпустил чехол под названием SWORD для iPhone 8 Plus, который может обнаруживать скрытое оружие и взрывчатые вещества.

Создатели чехла уверяют, что это "детектор оружия и взрывчатых веществ, который может поместиться в вашем кармане", пишет CNET.

Как отмечают разработчики, чехол использует звуковые волны телефона как своего рода гидролокатор, чтобы определить, есть ли у кого-то оружие, нож или взрывное устройство. Корпус включает в себя массив из 18 антенн, которые могут создавать профиль изображения на основе радиочастотных волн.

Если эта система действительно работает, SWORD может потенциально произвести революцию в области безопасности, упрощая ее, делая ее менее навязчивой и значительно дешевле, что сделает общественные места более безопасными.

"Мы разработали продукт, который может быть активным и фактически спасти невинные жизни. Это наша главная цель", - сказал бывший специалист по разведке Барри Оберхольцер, который возглавляет Royal Holdings.

Пока неясно, насколько эффективен SWORD. Оберхольцер сказал, что в августе компания начнет демонстрировать рабочий прототип, а первая партия продуктов поступит клиентам весной 2019 года.

Стоимость предварительного заказа составляет $950, а в розницу устройство будет продаваться по $1250. Ежемесячная абонентская плата составит $30 долларов. Но Оберхольцер сказал, что компания, несмотря на высокую цену устройства, уже получила 8 000 предзаказов от частных охранных компаний, казино и "одного очень большого школьного округа".

Чехол работает вместе с фирменным приложением. Это приложение может определить, несет ли человек что-то опасное, опиряясь на свою базу данных о оружии и взрывных устройствах. Ранние тесты не показали ложных положительных срабатываний. По словам Оберхольцера, компания использует искусственный интеллект и машинное обучение для улучшения базы данных.

Royal Holdings решила начать работу с iPhone 8 Plus и Pixel 2 XL из-за их размера. Оберхольцер сказал, что не может использовать Samsung Galaxy S9 или S9 Plus, потому что размещение камеры в этих гаджетах затрудняет сборку чехла.