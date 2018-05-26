Айфон не предлагать. 6 лучших альтернативных флагманских смартфонов

Несколько не менее достойных, а иногда и более доступных флагманских смартфонов от других производителей

НВ рассказывает, на какие устройства стоит обратить внимание, если текущие флагманы от топ-3 производителей вас не заинтересовали или показались слишком дорогими.

Пока в интернете не угасают споры о том, что лучше: Android или iOS, с вырезом или без, кто больше фотофлагман — Samsung Galaxy S9+ или Huawei P20 Pro, где-то грустят несколько не менее достойных, а иногда и более доступных флагманских смартфонов от других производителей.

Moto Z2 Force

Летом прошлого года Moto представила продолжение неубиваемого флагмана Moto Z Force – Z2 Force. Смартфон по-прежнему не бьется от слова совсем (даже если ронять изо всех сил и с высоты), по-прежнему красив и не похож на многие другие «андроиды», как и остальные смартфоны Moto Z-серии и производителен.

Внутри — прошлогодний флагман в мире процессоров Snapdragon 835 (но и в этом году его возможности все еще впечатляют), 4 или 6 ГБ ОЗУ, скромный по размеру, но не по эффективности аккумулятор (2 730 мА-ч, которые могут протянуть до двух дней без подзарядки, вот что значит оптимизация).

Снаружи — сдвоенная основная камера приличного качества (примеры снимков вы найдете в обзоре устройства), отсутствие аудиовыхода, 5,5-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением QuadHD. Собственно, небольшой экран с большущими рамками — единственное, что напоминает о том, что модель уже немолода. Хотя нет, цена тоже — Moto Z2 Force уже не стоит, как зеница ока. За нее придется отдать примерно 15 000 грн (добавьте к этому то, что не придется раскошеливаться на пленки и чехлы, во всяком случае, потребности в этом нет).

Чем интересен: небьющимся экраном.

Цена: 15 000 грн.

Xiaomi Mi Mix 2s

Xiaomi Mi Mix 2S – это один из самых безрамочных, доступных и производительных (Snapdragon 845, 8 ГБ ОЗУ) смартфонов на рынке. Лишен «челки» (ага, Xiaomi смогла, а вот LG и Huawei нет). Почти все пространство лицевой панели отдано под 5,99-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FullHD+ (кстати, матрица — это одна из причин невысокой стоимости — IPS-матрица стоит дешевле, но потребляет больше энергии).

Корпус сделан из металла и керамики, если сзади он больше напоминает Huawei P20, то спереди в нем легко можно узнать Xiaomi. На влагозащите сэкономили.

Из коробки смартфон работает на Android 8.0, поверх которого используется последнее поколение фирменной оболочки MIUI 9.5. За Xiaomi обычно не ржавеет обновлять версии операционной системы, так что это сразу можно записать в плюсики устройства.

Аккумулятор емкостью 3400 мА-ч может работать до полутора дней без подзарядки.

А вот камера, несмотря на сдвоенный модуль (каждая — по 12 МП), 2-кратный оптический зум и хорошие характеристики в целом, снимает неплохо, но лидерам рынка все еще уступает.

Модель пока не появилась в продаже официально (только «серые» версии), это произойдет в ближайшее время. Пока ее предшественница стоит почти 18 000 грн (кстати, а уступает, по сути, только в поколении процессора и немного в камере, так что тоже достойный вариант). Подозреваем, что столько же будет стоить и новинка.

Чем интересен: самый доступный смартфон с самым мощным процессором, возможность «поиграть» с прошивками.

Цена: 18 000 грн

Huawei Mate 10 Pro

Mate 10 Pro хоть и не самый последний флагманский смартфон компании Huawei, но еще хоть куда, и в некоторых вещах даже лучше, чем P20 Pro. В частности, в цене и более строгом дизайне (на случай, если P-серия кажется вам слишком стильной-модной-молодежной). Тут используется то же железо, что и в текущем флагмане, а запаса его производительности хватит не меньше, чем у смартфонов со Snapdragon 835.

Смартфон отлично снимает (особенно ночью) своей сдвоенной камерой, не уступает по этой характеристике перечисленным выше моделям, хотя и немного не дотягивает до текущих флагманов.

Модель оснащается 6-дюймовым AMOLED-дисплеем, который занимает более 80% лицевой панели. Тыльная сторона прикрыта защищенным стеклом. У устройства нет беспроводной зарядки, зато нет и «моноброви».

Если вы готовы доплатить за статусную игрушку, Mate 10 выпускается еще и в Porsche-версии с ценой под полторы тысячи долларов. «Обычный» Pro, конечно, стоит более земных денег. Для тех, кто предпочитает сэкономить, есть и версия с 4 ГБ ОЗУ, но на наш взгляд, выбирать ее — это крохоборство, которое еще аукнется в ближайшие пару лет.

Кстати, для тех, кто хочет Huawei, но сомневается с выбором модели, у нас есть большой материал, посвященный опыту эксплуатации текущего устройства.

Чем интересен: доступнее, чем текущий флагман компании, и выглядит более солидно.

Цена: 25 000 грн.

Google Pixel 2 XL

Смартфоны, к которым лично приложил руку Google, всегда вызывали особую любовь со стороны гиковской аудитории.

Хотя Pixel – это уже не Nexus (а намного дороже, но не сильно лучше при этом), да и времена уже не те (производители более охотно обновляют свои смартфоны до новых версий ОС), модель Pixel 2 XL вполне заслуживает внимания. У нее одна из лучших камер на рынке, несмотря на то, что Huawei и Samsung уже успели выпустить более продвинутое в фото поколение флагманов, все еще нет «челки» и дизайн, который может найти своего поклонника. Хотя за уже меньшие деньги скоро можно будет купить флагман Xiaomi на более мощном железе, Pixel 2 XL все равно заслуживает внимания. Кроме прекрасной камеры, у него есть мощный аккумулятор (3520 мА-ч, которых хватает дня на полтора автономной работы) и самый большой шанс на получение обновлений.

Чем интересен: камера и чистый Android.

Цена: 22 000 грн.

Meizu 15 Plus

Недавно компания Meizu представила свой следующий флагман — Meizu 15 Plus. Он вскоре появится в продаже в нашей стране, и хотя мы пока не знаем, насколько удачным получилось устройство (в частности, опыт показывает, что слабым местом, несмотря на хорошее «железо», у бренда является камера), уже известно, что цена его составит порядка 14 000 грн. Смартфон доступен для предзаказа.

За эти деньги компания предлагает 6-дюймовый «безрамочный» дисплей, процессор Exynos 8895 (ровесник Snapdragon 835, флагманское решение прошлого года от Samsung), 6 ГБ оперативной памяти, узнаваемый дизайн (где-то же есть фанаты дизайна Meizu?) и довольно удобную фирменную оболочку. Также устройство получило двойную основную камеру (12 МП + 20 МП) и фронтальную с разрешением 20 МП. Правда, в случае с Meizu это не значит, что результат будет таким же впечатляющим, как характеристики.

Чем интересен: ценой.

Цена: 14 000 грн.

OnePlus 6

OnePlus 6 совсем недавно представили в Китае (так что придется немного подождать), а эксперты по ремонту смартфонов из iFixit уже высоко оценили компоновку «начинки» устройства и производителей этих компонентов (сплошной Qualcomm и Samsung), а также отметили, что аппарат неплохо защищен от воды, хотя в характеристиках это не заявлено.

На сайте производителя цены на модель стартуют с отметки 520 евро (около 18 000 грн по текущему курсу). В принципе, по цене и характеристикам — конкурент Xiaomi Mi Mix 2s. Разве что у этого есть вырез на экране, а Xiaomi смогли обойтись без айфоноподобного решения.

OnePlus 6 также сохранил узнаваемые черты дизайна (правда, в данном случае не только OnePlus, но и Samsung). А издание Quartz, которому уже довелось попользоваться новинкой, заявляет, что устройство не только честно стоит своих денег, но и демонстрирует, что прекрасный флагманский смартфон могут сделать не только Apple и Samsung.

Кстати, у этой модели экран больше, чем у остальных в этой подборке — 6.28 дюйма. И да, в отличие от большинства топовых смартфонов (а тут максимальная начинка для своего времени — Snapdragon 845 и 6 ГБ ОЗУ), этот сохранил аудиовыход. А еще до его анонса стало известно, что модель получит бета-версию Android P.

Также модель научилась распознавать владельца по лицу. Как пишет Quartz, быстро и неплохо, хотя «все еще не iPhone».

Чего тут нет, так это беспроводной зарядки. А камера «просто хорошая».

Чем интересен: ценой и размерами (вопрос вкуса, но тем, кому нужно побольше, выбирать особо не приходится).

Цена: от 18 000 грн.