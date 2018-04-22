Побольше и подешевле. 6 лучших портативных зарядок

Сезон отпусков уже почти на носу, и если вы планируете отдых вдали от цивилизации, не забудьте позаботиться о питании для любимого смартфона. НВ собрало список из шести лучших моделей павербанков, которые достойны вашего кошелька, и подготовило небольшую шпаргалку для самостоятельного выбора.

Как выбрать

Выбрать портативную зарядку, она же павербанк, гораздо проще, чем смартфон. Даже со сложными характеристиками разбираться не надо, не говоря уже о том, чтобы потратить на покупку баснословные деньги.

Емкость

Для начала стоит определиться с емкостью. Она начинается от пары тысяч миллиампер-часов и заканчивается десятками тысяч. Математика простая - если вы подыскиваете павербанк только для смартфона, то умножайте емкость его аккумулятора хотя бы на два с половиной, чтобы в итоге получить минимум один полный заряд и еще запас. Какой - непонятно, так как в уравнение вступают неизвестные в виде саморазряда, фактической емкости (да, маркировка на корпусе может быть не самой корректной), КПД и состояния самой батареи (они тоже имеют свойство стареть).

Если самым прожорливым в семействе будет планшет, используйте аналогичную математику. Посматривая на модели для ноутбуков, смиритесь с тем, что такой павербанк будет весить и стоить ощутимо больше. Зато не останетесь без цивилизации на краю земли.

Для любого современного смартфона стоит выбирать павербанк емкостью не менее 5000 мА-ч, но это если бюджет ограничен или сумочка, в которой его предстоит носить, слишком мала. В целом мы рекомендуем смотреть на модели от 10 000 мА-ч, их выбор огромный, а цена, размеры и вес - наоборот, находятся в пределах разумного.

Быстрая зарядка

Двумя важными характеристиками для павербанка сегодня является поддержка быстрой зарядки на вход (то есть чтобы устройство максимально быстро восполняло ресурсы) и выход (чтобы не ходить на привязи к “батарейке” часами). В моделях последних двух лет она как правило есть, но лучше удостовериться в этом, изучив технические характеристики.

И все остальные характеристики

Материалы - вещь не критичная, но стоит держать в уме, что металлический павербанк будет весить больше.

Фонарик, беспроводная зарядка, внешний накопитель - дело вкуса. И кошелька.

Еще один важный момент - это бренд. Конечно, мы не советуем смотреть только на именитых производителей - в случае с павербанком разумная экономия на бренде будет уместна. Но покупка откровенных “рогов и копыт” чревата тем, что заявленная емкость не будет соблюдаться (а что, китайское законодательство позволяет в маркировке импровизировать на 10% туда-сюда), низким качеством самих аккумуляторов, несоблюдением требований безопасности и другими малоприятными мелочами.

И последнее. Даже если вы планируете использовать батарейку только единолично и для единственного смартфона в хозяйстве, все равно советуем отдать предпочтение моделям, которые могут одновременно заряжать хотя бы два гаджета. Вспомните потом этот текст добрым словом. Хотя большинство недорогих решений имеют только один USB-разъем.

Топ-6 моделей

Снова оговоримся, что выбирали устройства на свой вкус и цвет, который может не приглянуться вашему кошельку или ассортименту магазина. Вы можете отходить от этого списка, руководствуясь рекомендациями, данными выше.

Все устройства на момент подготовки материала можно было купить в Украине.

Универсальный солдат

Xiaomi Mi Power Bank 2 10000 mAh

Самым популярным брендом павербанков в Украине (во всяком случае, в онлайне) является Xiaomi. И заслуженно - производитель поддерживает отличный баланс качества и характеристик. Xiaomi Mi Power Bank 2 10000 mAh доступен в двух цветах, стоит около 500 грн и расходится как горячие пирожки вот уже года полтора как. Заряжается за четыре часа, оснащается быстрой зарядкой от Qualcomm и индикатором состояния на четыре градации. Модель упакована в алюминий и весит 217 граммов. USB-порт тут один.

Xiaomi Mi Power Bank 2 20000 mAh

В полтора раза дороже и тяжелее предыдущего устройства, зато в целых два раза интереснее и подходит даже для ноутбуков (у которых зарядка осуществляется через разъем USB Type-C). Модель также доступна в двух цветах, корпус пластиковый (отсюда и вес в 330 граммов), разъема для зарядки два. Разумеется, есть Quick Charge.

Стильно и недорого

ZMI Powerbank 10000mAh

ZMI - это производитель павербанков для Xiaomi. И эта модель - по сути слегка огламуренная версия аналогичного устройства Xiaomi. Стоит на копейки дороже, зато выглядит на голову интереснее. По характеристикам устройство идентично во всем, кроме веса и материалов корпуса. Тут пластик с фактурным покрытием, благодаря которому павербанк “худее” на 20 граммов.

Стильно и дорого

HUAWEI AP08Q 10000 mAh

Цена у HUAWEI AP08Q 10000 mAh все еще не космос, но и не верх демократии. По характеристикам модель аналогична “десятитысячнику” Xiaomi, а по цене будет дороже павербанка емкостью 20 000 мА-ч. Зато за тысячу гривен в среднем это будет одна из самых миловидных моделей.

Samsung Power Bank Kettle design

Линейку павербанков Kettle design компания Samsung выпустила около года назад, но их уже очень сложно найти в продаже (актуальную информацию о торговых точках, где она доступна, можно найти на сайте производителя), и что-то подсказывает, что это не столько из-за космического дизайна, сколько из-за космической цены.

Модели оснащаются всем необходимым из нашего списка, а еще фонариком, который довольно ярко светит. Корпус павербанков устойчив, так что гаджеты можно использовать исключительно для освещения, при этом не занимая руки, а установив их на стол, пенек или другую горизонтальную поверхность. Прав будет тот, кто скажет, что это неприлично дорого (еще бы, 900 грн за модель емкостью 5 000 мА-ч, а старшая и еще дороже обойдется), но когда берешь устройство в руки, сразу чувствуешь, что вещь благородная, самое оно для сумочки настоящей леди. Стоит ли переплачивать за дизайн? А это уж сами решайте.

Для ноутбука

PowerPlant MP-S23000

В принципе, для подкармливания ноутбука, если он поддерживает зарядку через кабель USB Type-C, подойдет любой павербанк с хорошей мощностью и емкостью от 20 000 мА-ч. Но если, вот беда, ноутбук согласен питаться только от родного разъема, то жизнь становится сложнее. Как вариант - PowerPlant MP-S23000. Весит 653 грамма, стоит в пределах 3-4 тыс. грн, зато также умеет заряжаться от солнца, щеголяет большим набором переходников под разные бренды лэптопов и емкостью 23 000 мА-ч. Перед покупкой удостоверьтесь, что для вашей модели ноутбука переходник найдется.