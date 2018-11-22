Как тебя зовут? Huawei уже выбирает имя для своего гибкого смартфона

Нестандартное устройство компании планируется запустить в составе линейки Mate, и в настоящее время фирма размышляет над именами Mate F, Mate Flex, Mate Flexi и Mate Fold.

В Китае уже зарегистрированы все четыре товарных знака, пишет Android Headlines.

Ответ на вопрос об имени гаджета, скорее всего, не будет дан до февраля. Его назовут лишь за несколько недель до презентации нового смартфона Huawei.

Тот факт, что первый складной Android-смартфон Huawei будет представлен как часть серии Mate, согласуется с недавней теорией, что рассматриваемое устройство будет напоминать Mate 20 X, который был представлен только в прошлом месяце. Генеральный директор подразделения бытовой электроники компании, Ричард Юй, в октябре указал на Mate 20 X как важный шаг на пути к выпуску первого смартфона фирмы с гибким дисплеем.

Считается, что складное устройство Huawei будет использовать модуль Super AMOLED, изготовленный китайским производителем панелей BOE. Экран телефона, как говорят, составит пять дюймов в размере, когда будет согнут и около восьми дюймов в развернутом виде. То есть, гаджет будет больше, чем Samsung Infinity Flex. За поддержку сетей пятого поколения в новинке будет отвечать сотовый модем Balong 5000 5G.

Huawei уже несколько лет занимается концептами складных смартфонов. Летом 2017 года Ричард Юй признал, что компания смогла выпустить двухэкранное устройство в духе ZTE Axon M, но решила отложить презентацию гаджета. Анонс нового гибкого устройства ожидается на Mobile World Congress 2019 в феврале, а выход на рынок — в третьем квартале следующего года.

"Основной причиной того, что ни Samsung, ни Huawei не ожидают значительного коммерческого успеха от своих гибких телефонов первого поколения, являются их производственные издержки, которые, как ожидается, увеличат их ценовые отметки примерно до $1500", - отмечают журналисты Android Headlines.

Ранее НВ сообщало, что компания Xiaomi, по слухам, работает над своим первым сгибающимся смартфоном и покажет его в 2019 году. Необычный гаджет может получить название Xiaomi Mix Flex. Устройство будет оснащено основным сгибающимся экраном диагональю 7,8 дюйма и разрешением Full HD.