31 мая 2018, четверг

Как Huawei. Топ-менеджер Lenovo показал заднюю панель нового смартфона компании

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Так может выглядеть новый смартфон
Фото: Weibo

Так может выглядеть новый смартфон

Вице-президент Lenovo Чанг Чэн опубликовал в своем блоге пресс-рендер смартфона Lenovo Z5.

Расцветка Lenovo Z5 очень похожа на цветной вариант Aurora на телефоне Huawei P20 Pro, пишет TechRadar

Снимок также подтверждает, что телефон получит двухстороннюю стеклянную конструкцию с металлическим каркасом по бокам. Известно, что устройство оснастят безрамочным дисплеем с соотношением сторон 18:9, который будет занимать почти 95% всей площади экрана.

До этого Чанг Чэн поделился некоторыми действительно важными характеристиками устройства. Согласно его сообщениям, телефон получит до 4 ТБ дискового пространства, а также процессор Snapdragon 845. Он подчеркнул, что такого объема достаточно, чтобы хранить до миллиона фотографий, 2 тысячи HD-фильмов и 150 тысяч записей музыки без потери качества.

Отметим, что письмо, предоставленное Lenovo, предполагает, что Z5 будет наследником телефонов серии ZUK от Lenovo. ZUK является суббрендом Lenovo, который появился в 2015 году с ZUK Z1, а затем Z2 без бренда ZUK. Однако в Китае компания выпустила всего четыре телефона - Z1, Z2 Pro, Z2 и Edge. Тем не менее, тизерное изображение демонстрирует бренд Lenovo, а не ZUK.

Официальный анонс Lenovo Z5 ожидается на мероприятии, которое состоится 5 июня 2018 года.

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